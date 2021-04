Muere Joseph Siravo, actor de 'Los Soprano', a los 64 años

Una triste pérdida para los amantes de 'Los Soprano'. El conocido actor de la serie Joseph Siravo ha fallecido a causa de un cáncer a los 64 años después de sufrir esta terrible enfermedad durante varios años. La noticia se ha confirmado por el actor Garry Pastore, quien compartió una publicación en homenaje al intérprete: "DEP mi querido amigo, que luchó una batalla increíble. Te echaré de menos. Te veo en el otro lado", se despidió su compañero de profesión.

Este no ha sido el único en honrar la memoria del famoso intérprete. Kelli O'Hara también se ha sumado a transmitir unas bonitas palabras para Siravo en su cuenta de Instagram, dejando claro que "en el escenario y en la pantalla, te echaré de menos". Por supuesto, no podía faltar Maureen Van Zandt, quien participó también en la aclamada serie de mafiosos. En su mensaje quiso valorar el gran trabajo que hizo el intérprete como Johnny Soprano y mandó sus condolencias a la familia.

Siravo destacó especialmente por esta aclamada serie, pero tiene a sus espaldas una larga trayectoria profesional que lo respalda como actor. Más allá de 'Los Soprano', interpretó a Fred Goldman, padre de Ron Goldman, en 'American Crime Story', y ha trabajado en otros grandes proyectos de la pequeña pantalla como 'For Life: Cadena perpetua', 'The Blacklist', 'Made in Jersey', 'Dirty Sexy Money' y 'Ley y orden'. Mientras que en el cine apareció en "The Report", "Huérfanos de Brooklyn" y "The Wannabe", entre otros.

Just heard Joe passed away. A talented and lovely man. A perfect Johnny Boy Soprano. Took this at the workshop of Piece of My Heart, Bway show about Bert Berns. Deepest condolences to his family and friends. https://t.co/x2JeztpCIk