Muere Kamar de los Reyes, actor de 'The Rookie', a los 56 años

Por Rubén Rodríguez Tapiador |

El 25 de diciembre de 2025, Kamar de los Reyes ha perdido la vida por culpa de un cáncer que padecía. El actor puertorriqueño ha fallecido en Los Ángeles a los 56 años de edad. El encargado de dar esta noticia ha sido el representante de su mujer, la intérprete Sherri Saum, con quien tiene 3 hijos. A pesar de que sí se sabe que la causa de la muerte ha sido un cáncer, todavía no se ha dado a conocer de qué tipo era, tal y como ha recoge TMZ.

Kamar de los Reyes en 'The Rookie'

El intérprete puertorriqueño, donde encarnó a Antonio Vega en los 287 capítulos en los que apareció. Tras su participación en esta ficción, Salt ", " Nixon " o ' The Rookie '.

Por otro lado, el marido de Sherri Saum actuó en la serie 'Sleepy Hollow', donde dio vida al protagonista llamado Jobe. Sus últimos trabajos en el mundo de la interpretación han sido en la cadena The CW, más concretamente, en la ficción 'All American', en la cual se mete en la piel del coach Montes. A su larga trayectoria en la televisión y en el cine hay que sumarle su trabajos en el teatro.

Su relación con los videojuegos

Asimismo, su carrera no se queda en la televisión, el cine y el teatro, ya que el actor puertorriqueño dio el salto al mundo de los videojuegos. Kamar de los Reyes ha participado varias veces en "Call of Duty", una de las sagas más conocidas del mundo. En ellas, ha puesto cara a Raúl Menéndez, el antagonista de los juegos "Call of Duty: Black Ops II" y "Call of Duty: Vanguard".