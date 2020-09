Amor Romeira, en 'Sábado deluxe': "Kiko Jiménez dijo que Sofía Suescun tenía el chocho más feo del mundo"

La colaboradora televisiva Amor Romeira fue una de las protagonistas de 'Sábado deluxe' este 27 de septiembre. Esta visitó el formato de Telecinco para hablar del conflicto que mantiene abierto con Sofía Suescuny que incluso ha llegado ya a los tribunales. "Para ser tío, pocos huevos tienes" es el comentario que Sofía hizo a Amor en 2018 y que ha desencadenado una batalla judicial entre ambas ya que Romeira ha optado por interponerle una querella de delito de odio contra la actual participante de 'Sola/Solo' de Mitele Plus. Por su parte, Suescun no ha dudado en replicar interponiéndole a ella una demanda por injurias.

Kiko Jiménez y Amor Romeira en 'Sábado deluxe'

En 'Deluxe', Romeira recordó que Suescun "tiene más de un millón de seguidores y por eso yo recibo muchos mensajes al día de gente insultándome por culpa de su fomentación". La canaria no dudó en tachar a la ganadora de reality de ser una persona tránsfoba y dejó claro que va a llegar hasta el final con su demanda. Por su parte, Kiko Jiménez y Sergio Ferrer, novio y amigo de Suescun respectivamente, optaron por salir en defensa de la chica y concretamente, Ferrer le quiso recordar a Romeira algunos de sus episodios tránsfobos en televisión, llamando "hombre" a Nova en 'DEC' y 'Sálvame deluxe'. El chico además explicó que en su día habló con Suescun de los comentarios que le había hecho a Amor y esta se dio cuenta de su error.

Por sus parte, Jiménez dejó claro que respecto a la conversación por la que ha interpuesto la demanda Romeira "no está completa" y no dudó en afirmar que esta "se estaba victimizando". Por su parte, la canaria optó por responder y como era previsible, lo hizo de forma completamente tajante, revelando lo que supuestamente el chico había dicho en el pasado sobre Suescun y que sin duda no le deja en demasiado buen lugar. ¿Responderá Sofía a estas palabras desde su "pisito" de 'Sola/Solo' en Mitele Plus?

La revelación de Amor Romeira

"Él ponía a parir de un zapato a Sofía", ha empezado explicando Amor Romeira en 'Sábado deluxe', añadiendo después una contundente afirmación: "Él decía que Sofía tenía el chocho más feo del mundo". "¡Qué bajo! Está muy feo eso", ha respondido Jiménez, negando tajantemente estas declaraciones y dejando claro que nunca ha hablado mal de su novia. Por su parte, Romeira se ha mostrado firme y muy convencida de sus palabras. ¿La acabaremos viendo en 'Sálvame' en su edición diaria enfrentándose de nuevo al chico?