Muere Nick Sheridan, presentador de la BBC de Escocia, a los 32 años

El pasado jueves 7 de marzo, Reino Unido amaneció consternado tras conocer la trágica muerte de Nick Sheridan, con tan solo 32 años de edad. El presentador de la BBC en Escocia falleció a causa de una breve enfermedad de la cual se desconocen más detalles. Gary Smith, director de noticias y actualidad de la BBC de Escocia, lanzó un comunicado en el que se mostró devastado por la noticia, y mandó su cariño a su familia, pareja y amigos: "Nick ha sido un colega maravilloso. Era un periodista, presentador y escritor de gran talento, y una de esas pocas personas que iluminan la vida de todos los que los rodean".

. Después, se incorporó al departamento de asuntos exteriores en la redacción principal,. Allí fue investigador, reportero y presentador en radio y televisión, conduciendo programas como 'Reporting Scotland', 'Drivetime' o 'Nine and Seven Days'. El joven, además,, aunque continuó como presentador de la cadena británica.

Entre los mensajes de despedida de compañeros, amigos y seguidores de Sheridan, que se han mostrado conmocionados con su repentino fallecimiento, se encuentra el que ha pronunciado Humza Yousaf, Primer Ministro escocés, en el Parlamento: "Quería expresar en nombre del gobierno escocés y del partido que dirijo lo tristes que estamos por la trágica noticia de la pérdida de Nick Sheridan". "Muchos de nosotros en esta cámara hemos sido entrevistados por Nick, sin duda de forma muy enérgica", recordó el político.

