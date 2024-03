Muere Akira Toriyama, creador de 'Dragon Ball', a los 68 años

Por Beatriz Prieto |

El dibujante japonés Akira Toriyama, creador del universo 'Dragon Ball', ha fallecido a los 68 años de edad. Su compañía, Bird Study, fue la encargada de dar la mala noticia a través de un comunicado, la madrugada del viernes 8 de marzo, una semana después de que falleciera el popular mangaka.

Akira Toriyama en una imagen de archivo

"Lamentamos enormemente informar de que el creador de manga Akira Toriyama", trasladaron desde el estudio de producción de manga creado por el propio Toriyama. "Os informamos de esta triste noticia agradecidos por vuestra amabilidad durante su vida", añadía en el comunicado. Asimismo,, cumpliendo así "sus deseos de tranquilidad".

De hecho, desde Bird Studio adelantaron que no aceptarían ningún regalo o detalle por la pérdida, ni siquiera flores o visitas, al igual que "les pedimos que se abstengan de realizar entrevistas con su familia". No obstante, el comunicado recogía que, por el momento, no se había tomado ninguna decisión sobre la celebración de algún homenaje o despedida, aunque "os avisaremos cuando se confirme", en un mensaje que recalcó el agradecimiento de la empresa por "su comprensión y apoyo".

Information ; Dear Friends and Partnershttps://t.co/85dXseckzJ pic.twitter.com/aHlx8CGA2M — DRAGON BALL OFFICIAL (@DB_official_en) March 8, 2024

Un legado inolvidable

En su comunicado, la empresa también lamentó de Toriyama que "todavía tenía varios trabajos a mitad de creación con gran entusiasmo", al igual que el hecho de que "tenía muchas más cosas por lograr". Todo ello tras cosechar una carrera que arrancó en 1978, seis años antes de que creara 'Dragon Ball', su trabajo más conocido y uno de los mangas más populares de la historia, el cual dio pie al nacimiento del anime y sus secuelas, como 'Dragon Ball Z'. "Sin embargo, ha dejado muchos mangas y trabajos de arte a este mundo", añadía desde la compañía, con la esperanza de "que el singular mundo creativo de Akira Toriyama siga siendo amado por todo el mundo durante mucho tiempo".