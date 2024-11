Muere el padre de Leticia Sabater, el ingeniero Jorge Sabater de Sabatés, a los 91 años

Por Redacción |

Este fin de semana, ha fallecido a los 91 años Jorge Sabater de Sabatés, padre de la conocida presentadora, cantante y actriz Leticia Sabater. Nacido el 6 de mayo de 1933 en Barcelona, el doctor ingeniero de minas murió el sábado 2 de noviembre de 2024, en una residencia ubicada en Sevilla la Nueva (Madrid), a causa de un fallo multiorgánico.

Leticia Sabater junto a su padre, Jorge Sabater de Sabatés

, subrayando el consuelo que siente al saber que partió sin padecer: ". Nunca ha tenido ninguna enfermedad, ha vivido como un rey y ha disfrutado muchísimo de la vida. Al final, esto es ley de vida". Según Sabater, su padre gozaba de buena salud, considerando su avanzada edad, aunque en los últimos días mostraba desgana y prefería permanecer en cama: "No le apetecía levantarse y finalmente ha fallecido".

A pesar del impacto de la pérdida, Leticia Sabater ha sido franca al expresar que no tenía una relación tan estrecha con su padre, especialmente en comparación con el vínculo que mantuvo con su madre, María del Carmen Alonso Martínez-Cobo de Guzmán, fallecida en 2012. "No he tenido mucha relación con él. Yo he estado más unida a mi madre y mis hermanas a mi padre. Estoy bien porque a partir de los 90 años sé que una persona puede fallecer en cualquier momento. Él se ha muerto de mayor", afirma. "Me reconforta saber que ha vivido como ha querido", añade.

Una íntima despedida

La incineración y el velatorio para despedir al ingeniero Jorge Sabater de Sabatés se ha producido en la más estricta intimidad, ya que así lo deseaba la familia más directa. "Queríamos privacidad y discreción, no queríamos que se montara ningún circo", expresa la catalana que no deseaba tener atención mediática. La polifacética artista y sus seres queridos más cercanos se han despedido de él en un íntimo funeral realizado en el municipio de Valdemoro (Madrid) donde honraron su memoria.