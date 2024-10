Leticia Sabater vuelve a La 2 y se emociona al visitar RTVE Cataluña, donde grababa 'Mucha marcha'

Por Redacción |

Leticia Sabater vive en un buen momento profesional. No solo ha realizado más de 200 bolos por toda España en lo que llevamos de año, también ha sido uno año especialmente destacado en la pequeña pantalla. A lo largo del 2024, ha participado en programas como 'Tu cara me suena', 'Y ahora, Sonsoles', 'El hormiguero', 'El rival más débil' y 'Drag Race España', que se emitió el pasado domingo. Pero más allá de sus coqueteos con Atresmedia y Mediaset, ahora Radiotelevisión Española también vuelve a llamar a su puerta.

Leticia Sabater y Marc Giró, en 'Late xou'

Este martes, 15 de octubre, la polifacética artista visitó ' Late Xou con Marc Giró ' para protagonizar un par de sketches dentro del programa. Tras el monólogo de Marc Giró , que trató sobre los profesionales que aspiran a conducir un late night,. "Leticia, por favor, ¿qué haces aquí? ¡Esta es mi silla y este es mi late night! ¿Qué pasa?", comenzó diciendo el periodista. "¿Qué dices? Yo voy a presentar mi late night. Si tengo hasta mi taza, 'Leti Late'. Además, tengo hasta cabecera", afirmó la cantante dando paso al vídeo.

"No, cariño, yo comprendo que es decepcionante que lo esté presentando yo, pero ya te llegará tu oportunidad. Lo que podemos hacer es empezar tu late night por el final, con tu actuación", dijo Giró. Como no podía ser de otro modo, Sabater revolucionó el programa con su interpretación del single 'Titi cómeme el toto', donde no faltaron sus desconcertantes movimientos y acrobacias.

???? ATENCIÓN ????#LateXou cambia su hashtag oficial a #LetiLate



? Este programa ha dejado de pertenecerle a Marc Giró para pasar a ser propiedad de la señora @SABATERLETICIA. Seguiremos informando... ? pic.twitter.com/M5x5zys0T7 — La 2 (@la2_tve) October 15, 2024

Regreso a sus inicios en RTVE

Con esta participación especial en 'Late Xou con Marc Giró', Leticia Sabater regresó a La 2 de RTVE y al Centro de Producción de Programas de Televisión Española en San Cugat del Vallés (Barcelona). Precisamente en estos mismos estudios es donde grabó, desde 1995 hasta 1999, el exitoso programa infantil 'Mucha marcha'.

Fotografía de Leticia Sabater que está colgada en los pasillos de RTVE Cataluña

Conscientes de ello, antes de arrancar las grabaciones, el equipo del formato acompañó a la cantante a visitar una fotografía que permanece colgada en los pasillos de RTVE Cataluña. "Me emocioné mucho al ver mi foto allí porque es donde yo empecé. En la cadena pública trabajé de figurante en 'Un, dos, tres...', luego hice la continuidad y, más tarde, presenté muchos programas, galas... y hasta formé parte del reparto de la serie 'Taller mecánico'", confiesa Sabater a FormulaTV. "Me encantó ver la fotografía del Tibidabo porque RTVE me dio un lugar importante y la siguen manteniendo 25 años después. Eso me emocionó e hizo que se me saltaran las lágrimas", añade.