Muere Ramón Lobo, periodista y corresponsal de guerra, a los 68 años

El periodista Ramón Lobo ha fallecido en Madrid a los 68 años. En octubre de 2022 hizo pública la noticia de que sufría dos cánceres simultáneos no relacionados, un hecho médico bastante raro, pues solo afecta al 5% de los casos. Tal y como expresó en "A vivir que son dos días", el programa de Cadena Ser en el que colaboraba, se mostraba bastante optimista al respecto, pues en un principio parecía que tenía buen pronóstico.

"Tenemos una obligación con la audiencia en estos diez años que nos ha seguido y con otra mucha gente que nos puede seguir, y", anunciaba en el programa de radio, con su habitual tono sincero y directo. "Muchos tienen miedo de pronunciar la palabra cáncer, pero yo la voy a pronunciar y no tengo miedo a decirlo".

Como he contado en @Avivir tengo que parar unos meses para centrarme en la pelea contra dos cánceres simultáneos no relacionados entre sí que me han elevado a la categoría de caso raro. Gracias por vuestro cariño. We Shall Never Surrender https://t.co/4Pajpi6hj5