Muere Sonny Chiba, Hattori Hanzo en "Kill Bill", a los 82 años

El actor japonés Shinichi "Sonny" Chiba, uno de los rostros más conocidos del cine de acción en su país, ha fallecido este jueves 19 de agosto a los 82 años de edad debido a una neumonía provocada por el Covid-19. La triste noticia ha sido confirmada por medios locales de su país natal y por su representante, Timothy Beal, a través del portal Deadline.

Sonny Chiba en una escena de "Kill Bill"

"Era un gran amigo y un cliente fantástico. Un hombre tan humilde, cariñoso y amigable. Estoy seguro de que lo extrañaré", ha compartido el agente del actor. El intérprete del maestro Hattori Hanzo en la película "Kill Bill", se contagió a finales del mes de julio pero no fue necesario su ingreso hospitalario hasta el pasado 8 de agosto de 2021. El artista fue ingresado en un hospital de la ciudad de Kimitsu, después de sufrir una infección pulmonar de la que no ha podido recuperarse.

Sin duda, se trata de una gran perdida para el mundo de las artes marciales y el cine japonés. Sonny Chiba se hizo popular tras convertirse en uno de los primeros intérpretes de la gran pantalla en utilizar las artes marciales, siendo comparado en numerosas ocasiones con el estadounidense Bruce Lee por su estilo de lucha.

Larga trayectoria profesional

Nacido en 1939, he inicio su carrera interpretiva en 1960, cuando la productora Toei lo descubrió y empezaó a rodar series para la pequeña pantalla. Poco después, debutó en "Furaibo tantei: akai tani no sangeki (El detective errante: tragedia en el valle rojo)", primer film de Kinji Fukasaku. Así arrancaría una relación profesional con el director que le llevaría a protagonizar "Yagyu Ichizoku no Inbo (La conspiración del clan Yagyu)" (1978), donde dio vida a Yagyu Jubei Mitsuyoshi, legendario samurái del siglo XVII. Su popularidad internacional llegó en 1974 con la película "Street Fighter", en el que interpretó a Takuma Tsurugi.

Décadas después, Quentin Tarantino quiso rendirle homenaje y le fichó para interpretar al mítico Hattori Hanzo en "Kill Bill", el samurái retirado que facilita la katana definitiva a Uma Thurman. El actor también participó en "A todo gas: Tokyo Race" de la conocida saga "Fast and Furious", así como en las series 'Owakon TV', 'Fûrin kazan' o 'Dekichatta kekkon'.