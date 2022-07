Se multiplican los problemas de Gloria Camila con Ana María Aldón: "No todo se sabe"

Ana María Aldón ha visitado el plató de 'Déjate querer' en una emotiva noche donde se ha mostrado más sincera que nunca. Durante los últimos meses se ha visto envuelta en numerosas polémicas ocasionadas por sus presuntas discusiones con Gloria Camila, pero en su conversación con Toñi Moreno ha destapado la realidad de su relación.

La excolaboradora de 'Ya son las ocho' ha mostrado públicamente las múltiples diferencias que tiene con la mujer de su padre. Entre ellas destacan sus críticas hacia los vestidos que Aldón preparó para 'Sálvame Fashion Week', la "falta de amor" que mostró hacia su padre en el plató de Telecinco e incluso la supuesta indiferencia de la diseñadora hacia ella tras sus intentos de arreglar las cosas.

Ana María Aldón, en 'Déjate querer'

La conductora del formato de Bulldog TV le ha preguntado si verdaderamente a ella le gustaría arreglar las cosas con la hija del extorero, pero su respuesta ha dejado claro que la colaboradora tiene más problemas con la gaditana que viceversa: "Es difícil porque no todo se sabe". Asimismo, ha asegurado que no le ha llamado para saber cómo se encuentra de salud, a pesar de ser consciente de que no lo estaba pasando bien.

La crítica de la hija de Ana María Aldón a los Ortega Cano

Gema Aldón también ha estado presente en el plató de Telecinco, pero ella no se ha contenido tanto como lo ha hecho su madre y ha dado su opinión sin tapujos: "Yo creo que ella no es feliz del todo con la vida que tiene". Cabe recordar su posicionamiento siempre en favor de Rocío Carrasco.

Asimismo, ha desvelado que su relación con Gloria Camila es nula: "Conmigo no ha tenido ninguna mala actitud, pero no me gustaron algunas actitudes que tienen con mi madre", respondió la hija de la invitada especial al programa, asegurando también que Ana María "vale mucho más" que cómo la han tratado en la casa de los Ortega Cano.