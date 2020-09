Nagore muere de amor con Sandra Barneda: "Hemos sido mamás"

La relación entre Nagore Robles y Sandra Barneda va viento en popa. Parece que el tiempo que ambas se separaron les ha venido bien y a día de hoy se encuentran ya disfrutando de una relación plenamente consolidada; están sin duda en su mejor momento vital. Prueba de ello es que la propia Robles decidió viajar semanas atrás hasta República Dominicana para pasar unos días junto a su novia, que se encuentra en este paradisíaco destino conduciendo las nuevas ediciones de 'La isla de las tentaciones' que se están grabando allí.

Nagore Robles y los cachorros

Pues bien, ya en su vuelta a España, Robles ha querido sorprender de nuevo a su novia, aunque no sabemos si esta inesperada sorpresa de la que todos hemos sido partícipes en sus redes sociales gustará demasiado a la presentadora de Mediaset España. La colaboradora de 'Mujeres y hombres y viceversa' publicaba este martes 1 de septiembre varias imágenes en Instagram en las que la vemos junto a cuatro cachorros. "Querida Sandra Barneda, hemos sido mamás. Tranquila, todo está controlado aunque por favor, no tardes. El nombre lo eliges tú. No me mates, me derrito. Es broma, o no", es el texto que acompaña a las citadas fotos.

Viendo las imágenes, no sabemos si el hogar de Barneda y Robles va a estar repleto de animales a partir de ahora con estos nuevos miembros de la familia ya que Robles no dejó claro si finalmente esos perros entrarán en la familia. Lo seguro es que si finalmente los adopta, Sandra Barneda no los conocerá hasta que vuelva de las grabaciones del espacio de Telecinco y Cuarzo pero a día de hoy sí conoce la noticia. Nagore ha decidido compartir una captura de WhatsApp de una conversación entre ambas en la que le pide que mire su perfil para que vea la foto de los perros en sus brazos. "Es broma, ¿¿¿no???", ha sido la respuesta de la presentadora, que evidentemente se ha quedado impactada de lo que ha hecho Robles.

Luna de miel en 'La isla de las tentaciones'

Será algo que vivirá en cuanto regrese de República Dominicana, donde ha pasado todo el verano trabajando en 'La isla de las tentaciones'. Eso ha provocado que ambas estén un tiempo separadas aunque lo que no esperábamos es que en agosto Nagore se presentase allí, dispuesta a regalarle una improvisada luna de miel en ese auténtico paraíso. "Están siendo unos días fantásticos. Mi más absoluta admiración por todo el equipo de 'La isla de las tentaciones', especialmente hacia mi heroína Sandra Barneda. Súper agradecida de poder disfrutar de esta experiencia entre bambalinas. Aún me quedan unos días para seguir embobada mirando estas vistas", escribió la colaboradora de 'MYHYV' antes de volver a nuestro país, donde descansa hasta el estreno de la nueva temporada del dating show en Cuatro.