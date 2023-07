Nagore Robles rechaza participar en 'GH VIP 8': "Si vuelvo será como presentadora"

Por Almudena M. Lizana |

Nagore Robles ha visitado "El Guacal", el pódcast de Alexsinos de Podimo. En él, la presentadora y colaboradora de televisión ha tratado muchos temas relacionados con el mundo de la televisión. Para empezar, la de Basauri ha desvelado que actualmente no tiene casi relación con Mediaset España. "Sigo ligada a Mediaset en cierto modo con algunas publis y estoy segura de que volveré a hacer algo con ellos", explicaba Robles, señalando que echaba algunas cosas de menos. "Echo de menos aprender y he tenido compañeros maravillosos, también compañeros muy perros porque eso es una telenovela", decía.

Nagore Robles en 'Gran Hermano'

Más tarde, Alexsinos le lanzaba varias preguntas rápidas donde Nagore Robles debía elegir entre dos personas. Entre Aída Nízar María Jesús Ruiz lo tiene claro: ", no hay que dar espacio a esta gente", señalaba, muy crítica.

Poco después, sobre la posibilidad de ir a algún reality, Nagore Robles ha vuelto contestar de forma contundente. "Me han ofrecido ir a 'Supervivientes', iba a ir en el de Mila Ximénez, hubo otro en el que también iba a ir, ya estaba vacunada y al final, frenazo porque tenía que estar trabajando en otro sitio. Luego, cuando ya se supo mi relación con Sandra, dije: 'Ya no'", desvelaba la presentadora.

Además, Nagore Robles destapa que ha rechazado participar en 'Gran Hermano VIP 8'. "Me han propuesto ahora para 'GH VIP' y evidentemente he dicho que no. Si vuelvo a Guadalix, será como presentadora, sería algo que me encantaría, cerrar el círculo. Que le vaya muy bien a Marta, pero hubiera estado muy bien que me hubieran dado la oportunidad a mí", decía Robles.

¿Mamá o papá?

Respecto a su presentador favorito de 'GH', Nagore Robles también ha contestado con sinceridad, decantándose por Mercedes Milá sin titubear. "Mercedes Milá, lo siento muchísimo, Jorge Javier Vázquez tiene su forma estupenda, es un tío con una mente rapidísimo, con un sentido del humor que a veces es verdad que se pasa y le llaman el 'pequeño dictador' y le molesta muchísimo... No permite que haya ideas opuestas a las suyas. Tiene que echarle los mismos huevos que le echa para otras cosas y dejar que los demás digan cosas que no puede encajar. Eso no está bien", señalaba Nagore Robles.