Nahia, sobre su pasado como mujer trans, en 'Got Talent': "No es bonito que te hagan creer que estás enferma"

El viernes 22 de enero, la sexta edición de 'Got Talent España' alcanzó su segunda gala en Telecinco con nuevos talentos sobre su escenario. Entre los concursantes de la noche, se encontraba Nahia, una mujer transexual que llegaba dispuesta a vencer los miedos e inseguridades que la habían "derribado" cuando trató de presentarse en la anterior edición. Una ocasión en la que la donostiarra compartió su propia experiencia y su difícil niñez, además de apostar por aportar un granito de arena de cara al colectivo LGBTI y demostrar su talento sobre el escenario.

Nahia, durante su actuación en 'Got Talent España 6'

"Estoy superilusionada, esto es como perder un miedo superheavy, porque tuve pánico escénico", reconocía Nahia, en su presentación, antes de reunirse con Santi Millán tras el escenario, donde manifestó que "estoy nerviosa, pero a la vez tranquila, es una sensación rara". "Estás alerta, pero con la seguridad de que lo vas a hacer bien", la animó el presentador, antes de que la cantante saltara al escenario. "Me presento para demostrar mi talento, que es cantar, y para quitarme las inseguridades", confesó Nahia, después de señalar que presentarse al talent era para ella "un salto para quitar ese miedo" que le había impedido presentarse en la anterior edición.

"El año pasado me presenté, pero me marché de la cola porque me entraron todas las inseguridades, todo el pánico escénico", manifestó Nahia, tras lo cual añadió que "muchas veces me veo insegura porque no he tenido una vida fácil". "He pasado por un cambio de sexo", reconoció la artista, tras lo cual soltó un hondo suspiro mientras recibía el aplauso de los presentes. "Soy transexual y de pequeña me trataban muy mal en el colegio. Me insultaban, me llamaban maricón", recordó la concursante, a quien diagnosticaron "disforia de género y, entonces, era una enfermedad mental". "No es nada bonito que te hagan creer que estás enferma de la cabeza", reconoció Nahia, para relatar después que "con diecisiete años, cambié de pene a vulva y me puse los pechos. Es una operación muy complicada que te cambia la vida".

Nahia ha superado sus miedos y nos ha dado una lección de vida bestial: "Me siento la mujer más fuerte del mundo". ENORME #GotTalent2 https://t.co/fenrUL3cxH pic.twitter.com/WdETEDTQZK — Got Talent España (@GotTalentES) January 22, 2021

"Voy a seguir peleando por la música"

"Creo que mi aportación puede servir para que mucha gente abra la mente y nos traten con respecto y la dignidad que merecemos", declaró la concursante, "superorgullosa" tras su actuación, sintiéndose "la mujer más fuerte del mundo". "Me gustaría que esa sensación no la pierdas. Que comience aquí, pero que pises fuerte, que vales muchísimo", la animó Edurne, antes de afirmar que "eres preciosa y, por lo que transmites, estoy segura de que, por dentro, eres maravillosa" e instar a la donostiarra a "que te lo creas, tienes un registro especial". Un mensaje muy similar al de Dani, que alentó a Nahia a que dejara "fuera el miedo, las inseguridades" en el escenario y "en la vida".

"Que 'Got Talent' sirva para ser un antes y un después", deseó el juez. "No creo que te vayas a sacar los miedos de repente, si eres una persona insegura, vas a seguir siéndolo. Lo que pasa, es que hay dos tipos de gente: los que afrontan sus inseguridades y los que no", opinó entonces Mejide, para después añadir que "a los primeros los llamamos valientes y tú, esta noche, has vuelto a demostrar, por segunda vez en tu vida, como mínimo, que lo eres". "Voy a seguir peleando por la música porque es lo que más fuerza me da", prometió Nahia, agradecida a pesar de que el juez le dio un "no", al contrario que sus dos compañeros.