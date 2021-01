Ukabox, emocionadas en 'Got Talent' tras no haber podido participar en un mundial de baile por el Covid

El viernes 22 de enero, 'Got Talent España 6' emitió su segunda gala en Telecinco, en la que Dani Martínez, Risto Mejide y Edurne pudieron ver nuevas actuaciones de todo tipo, entre las que se encontró la del grupo de baile Ukabox. Un total de treinta y tres bailarinas de entre 13 y 17 años, campeonas de la World of Dance Spain, que llegaban al talent después de que su participación en el mundial que se celebraba en Los Ángeles se viera suspendida por el coronavirus.

Ukabox, tras concluir su actuación en 'Got Talent 6'

"Llevamos un año como grupo y hemos conseguido muchísimas cosas. Ganamos el campeonato de España y nos clasificamos para ir al mundial en Los Ángeles", declararon las artistas en su presentación, en la que se definieron como "un grupo de danza urbana" procedente de Barcelona. "El tema del coronavirus nos ha afectado muchísimo porque no hemos podido ir", confesaba una de las integrantes, al hablar de la competición en Estados Unidos. "Después de una gran inversión, ver que no podíamos ir... nos hemos venido un poco abajo, pero ahora estamos motivadas con que vamos a ir a 'Got Talent' y es una experiencia nueva y tenemos muchas ganas", añadían las bailarinas, quienes apostaban por "recuperar lo perdido" con una actuación dedicada a "nuestros coreógrafos y a nuestros padres por su gran esfuerzo".

Las bailarinas arrancaron entonces en el escenario con movimientos urbanos antes de dar paso a una mezcla con flamenco que sorprendió gratamente a los presentes, entre ellos Edurne. "Me parece que está muy bien montado esa mezcla, para demostrar que no hace falta tirar por un estilo u otro, sino que muchas veces la unión es lo que hace un número diferente y queda tan bonito como el vuestro", elogió la cantante. "Vienen muchos grupos de baile, y cuando ves tantos se pide originalidad. Y creo que hay mucho trabajo aquí, porque os veo a todas emocionadas", observó Dani, al ver las lágrimas de muchas de las bailarines, tras lo cual apuntó a que la razón de su emoción venía porque "os lo habéis currado mucho y veis que el resultado ha sido bueno".

El público EN PIE con Ukabox. Y no es para menos ???? #GotTalent2 https://t.co/fenrUL3cxH pic.twitter.com/wvUUwSqi8m — Got Talent España (@GotTalentES) January 22, 2021

Un número a la altura "de una final de 'Got Talent'"

Por su parte, Mejide destacó el hecho de que era "un grupo muy numeroso, con lo bueno y malo que eso conlleva". "Ha habido cosas que me han gustado y otras que no. La actuación ha sido muy completa en muchos sentidos, pero es normal que, cuando traes a mucha gente, alguna se descoordine... y eso no os ha pasado", lanzó el juez, generando cierta tensión que se despejó con sus últimas palabras. "Os prometo que he estado buscando el fallo y yo no lo he visto", aseguró Risto, provocando más emoción en las bailarinas, que recibieron tres "síes". "Es una experiencia que no vamos a olvidar nunca. Nos hemos emocionado todas porque somos como una gran familia y ha sido muy bonito", confesaban dos portavoces. "No sé si este número está a la altura de un campeonato del mundo, pero lo que sí puedo decir es que está a la altura de una final de 'Got Talent'", alabó Santi Millán al recibir a las chicas tras el escenario.