Nelo Gómez: "'Alta tensió' es hermana de la versión de Mediaset. He tomado referencias, pero yo hago de mí"

Por Héctor Alabadí |

'Alta tensión' vuelve a la pequeña pantalla, ahora en la autonómica valenciana. Basado en el formato estadounidense 'Wipeout', este clásico llegó a España en 1998 de la mano de Constantino Romero en Antena 3 y, años después, tendría otra adaptación en 2006 con Luis Larrodera para Cuatro, entre otras. Tras un último intento en Mediaset España con Christian Gálvez como conductor y productor, el mítico concurso salta a las autonómicas con dos versiones diferentes para Telemadrid y À Punt, también producidas por Fénix Media y grabadas en el mismo plató en Valencia.

Nelo Gómez, presentador de 'Alta tensió'

, el canal autonómico de la Comunidad Valenciana. El comunicador confiesa cómo vive este reto como maestro de ceremonias en televisión, que, entre otros múltiples proyectos en la corporación pública.

¿Cómo llegas hasta 'Alta tensió'?

He pasado un casting, como todo hijo de vecino, pero sí que es verdad que la cadena tiene sus propuestas, y es la que propone a la productora. No sé dónde nace exactamente la idea, si desde la cadena o desde la productora, no sé si acertada o no, de ofrecerme a mí presentar el concurso.

'Alta tensión' es un formato clásico de nuestra televisión que recuperó Mediaset con poco éxito hace relativamente poco. No sé si esto te genera algún tipo de presión añadida a la hora de enfrentarte al proyecto.

No, porque realmente el formato está testado por activa y por pasiva, y funciona. Yo, de hecho, pienso que es uno de estos incombustibles que hay en la televisión, que se dejan reposar cada cierto tiempo y tienen una segunda, tercera o cuarta vida. Ha funcionado allá donde se ha hecho, a veces con más éxito y a veces con menos. Esto epende de muchos factores, ya lo sabes: de la competencia que haya, de la franja que decida cada televisión... Nosotros estamos convencidos de que estamos haciendo un buen trabajo. Y de verdad, las notas las pone Kantar Media, pero la satisfacción personal la sabe cada profesional que hace televisión, y tú sabes cuando el trabajo está bien hecho. En ese sentido, estamos tranquilísimos y satisfechos, de verdad.

No sé si cuando te seleccionaron como presentador te fuiste corriendo a ver algunas de las entregas de Christian Gálvez.

Pues mira, desde la productora, desde Fénix Media y Homo Videns Produccions, me pasaron programas. Yo conocía el formato, porque mi madre es gran seguidora de todos los concursos de la tele, absolutamente de todos, y yo lo conocía. También el de Constantino Romero, que yo tenía un recuerdo... No sé, me acuerdo de unas bombillas cuando era pequeño. Pero bueno, además desde la productora me hicieron llegar algunos masters del formato de Mediaset, que es el que nosotros estamos trabajando. Digamos que nuestra versión es la hermana de Mediaset.

¿Es idéntica a la versión de Mediaset o tiene novedades?

Creo recordar que hubo una pequeña variación, depende de la etapa. Nosotros estábamos haciendo el completo, o sea, 50 minutos de programa con todas las pruebas posibles. Porque además nosotros tenemos unos minutillos más, es un poquito más largo, y así llenamos pues una hora de programación.

Nelo Gómez, conductor de 'Alta tensió'

He tomado algunas referencias a la hora de dar paso o alguna cuestión de ritmo, pero yo hago de mí

¿Has tomado a Christian Gálvez como referente o has intentado sentirte totalmente libre?

Yo soy yo, porque no serviría de nada que yo, u otro compañero o compañera, imitase a otro. Cada uno tenemos nuestra manera de ser y de hacer, y por eso también te eligen a ti y no a otro. ¿Que tomas referencias? Sí, algún dar paso, alguna cuestión de ritmo... Pero yo hago de mí, porque además no estoy interpretando ningún personaje ni nada, que esta es otra, que seguramente ahora me preguntes: "Tú eres un actor y ahora estás presentando". Y supongo que también lo hará el presentador de Telemadrid, que también se graba desde Valencia y hará su versión. Y cada uno hacemos de nosotros.

¿Has podido hablar con Christian Gálvez, que es productor del programa?

Con Christian Gálvez, no, pero sí que han estado, nos han cogido de la mano Isidro y Rafa, los otros socios de Fénix Media. Christian está preparando otros proyectos en Madrid y no ha podido venir estos días a Valencia, pero sí que desde el resto de personas que integran Fénix están desde que se empezó a cuajar todo, y están cuidando a la criatura. O sea que sí que estamos mimados.

Es satisfactorio que Telemadrid venga a Valencia a grabar 'Alta tensión', suele ser al revés

Como estabas comentando ahora, tanto la versión de Telemadrid como la de À Punt se están grabando en Valencia. Esto es algo que me parece muy curioso, cuando están estas sinergias para optimizar los recursos. ¿Cómo os compagináis?

Compartimos el equipo humano, que es el mismo. No coincidimos porque, claro, cuando están grabando Telemadrid no estoy yo por los estudios. Hemos comenzado primero en À Punt, tanto la grabación como la emisión, y en Telemadrid irá un poquito más tarde. Es gracioso, incluso diría que es satisfactorio, que los compañeros de Madrid vengan a Valencia, porque de normal suele ser Valencia la que va a Madrid, en cualquier producción. También es verdad que esto ya ha ocurrido otras veces. En el caso de 'Atrapa'm si pots', durante algunas temporadas, los de las diferentes autonómicas se grabaron también en Valencia. O sea que es una fórmula que ya existe en las autonómicas, de compartir recursos, que existe y que funciona, y que por eso se sigue repitiendo.

Nelo Gómez, en el plató de 'Alta tensió'

Eres actor, pero tienes también mucha experiencia como presentador. De hecho has estado en los últimos años haciendo un programa de radio en directo durante muchas horas. ¿Cómo te ves ahora al mando de un programa en televisión?

Pues, de verdad, aunque pueda parecer algo, no sé, como prepotente o temerario, estoy tranquilo. Estoy tranquilo porque cuando tienes los medios necesarios para trabajar con comodidad, te sientes seguro haciendo lo que haces. Y porque, al final, yo estoy contando, estoy comunicando, que va de eso también ser actor, de comunicar. Contamos historias que, a veces son la realidad que está ocurriendo y te la cuento en un programa de radio de cuatro horas de directo, y a veces es ficción, que puede ser a través de 'L'Alqueria Blanca' o de cualquier función que he hecho estos últimos años que he estado de gira por los teatros. Y también es cierto que es más cómodo estar en un plató con cuatro paredes y, en fin, con la tranquilidad de hacer un grabado, que irte a la presentación de fiestas de pueblos perdidos con inclemencias meteorológicas y donde te las ves de todos los colores. Por eso, que aunque a alguna gente le pueda chocar que un actor presente, no es ni la primera ni la última vez. El caso pues más mítico puede ser Jordi Hurtado en 'Saber y ganar'. Pero vamos, los hay muchos, muchos compañeros actores que siempre presentan, o que puntualmente presentan programas.

Has mencionado al presentador de La 2, no sé si aspiras a convertirte un poco en un clásico de la tele valenciana, en el Jordi Hurtado de À Punt.

Pues no aspiro a nada, porque es verdad que las estructuras que tenemos, muchas veces son tan inestables que aspirar a algo es complicado. No aspiro porque no pienso más allá de mañana. Estamos disfrutando ahora de este momento tan chulo en el que se ha juntado presentar un concurso con otros proyectos míos profesionales como actor, y en esas estamos. Es que no creo que sirva de mucho pensar en si esto es: "Esto te abrirá las puertas a nivel nacional". No, no pienso en eso, no creo que toque ni creo que sea el momento. Que no quiero cerrarme, no quiero decir con esto que es una puerta que yo nunca abriré, pues no lo sé, pues yo que sé si suena ese teléfono. Cuando lleguemos a aquel río, cruzaremos aquel puente.

Como comentas, hay una sobredosis de Nelo Gómez en À Punt, porque estás en 'Apunts de llengua' en el formato digital, colaboras en 'La via verda', 'Alta tensió', 'L'Alqueria Blanca' e invitado en 'Tupper Club'. ¿Cómo se gestiona y se lidia con todo esto? De algún modo, también eres el Jorge Javier Vázquez de À Punt en su mejor momento en Mediaset

Un poco, un poco puede ser. A ver, yo lo llevo con buen humor y con la claridad de saber que somos gente del terreno, gente familiar, porque no me atrevo a decir nunca eso de famoso o celebrity, pero bueno, conocido o amigos. Al final, también nos debemos, yo estoy muy agradecido a esta casa, y siempre que me han llamado para colaborar en algún programa, siempre lo he hecho creyendo en los medios públicos y agradeciendo que tengamos una plataforma como una radiotelevisión pública. Y esto no lo digo por hacer el culo gordo a nadie, lo digo de corazón. Yo siempre he creído, independientemente de quién gobierne, de quién gestione y de qué formatos haya sobre la mesa cada temporada. Creo que tener una televisión propia es un motivo de orgullo, y participar de ella cuando te dedicas a este trabajo es un regalo. Así que por eso me he sumado, siempre he dicho que sí a todo. Primero, porque me lo paso muy bien; segundo, porque creo en el objetivo final, que es hacer los medios valencianos fuertes; y tercero, pues vale sí, porque...

Porque te pagan.

Claro coño, que no nos vamos a engañar, que trabajo porque yo elegí esta profesión y quiero que sea también un trabajo de calidad, y esto se encuentra muchas veces trabajando en la tele, no en otros oficios.

Con sus altibajos, con sus cambios de gobierno... ¿Qué balance haces de la trayectoria de À Punt?

Pues mira, nosotros lo vivimos con la incerteza que provocan muchas veces las noticias que lees, pero con la satisfacción de saber que tú estás haciendo bien tu trabajo. Y es lo que comentaba antes, al final del día hay unas notas que se miden a través de unos audímetros, que no siempre tienen una representatividad fiel en todo el territorio, que están sujetos también a mil historias que queramos buscar excusas... Al final, tú sabes cuando se está haciendo un buen producto y cuando no. La gente que sabe de televisión, igual que una persona que es charcutero y sabe cómo cortar bien la carne, pues esto lo saben los profesionales. Y sí, ¿dependemos muchas veces de los vaivenes políticos? Pues bueno, sí, sobre todo ahora por una cuestión económica donde el sector está preocupado por las finanzas de la casa. Pero insisto, eso no puede condicionar el trabajo del día a día, porque no haríamos nada. Si nos ponemos a pensar: "Es que la audiencia", "Es que ahora, elecciones...", no, nosotros hacemos un servicio público, y esto, si lo tengo que explicar es porque hay gente que no lo entiende. Nosotros hacemos un servicio público, y unos nos dedicamos más al entretenimiento, y otros más a la información o a la ficción... Pero ya está, estamos haciendo lo que tenemos que hacer, de verdad. Y lo estamos haciendo con muchísima ilusión. Y sí, hay temporadas que van mejor de audiencia que otras, pero el trabajo es el mismo. Te puedo decir que la gente hace todo lo posible porque este proyecto colectivo valenciano funcione.

Volviendo otra vez a lo que es 'Alta Tensió', ¿crees que a la gente le va a costar no ver a Xavi de 'L'Alqueria Blanca'?

Pues mira, lo bueno de hacer una serie de época es que, para romper radicalmente con otro formato, eso juega a favor. Te quiero decir que el hecho de ir vestido como en los setenta y ser un "xic de poble" con una determinada estética y determinada ética, ayuda a romper. Cuando yo me muestro tal como soy, pues es fácil entender que es incluso otra persona, porque hay veces que ni nos reconocen. Sobre todo pasa con las chicas de 'L'Alqueria Blanca', porque hay más juego estético, y eso es lo que, después cuando conoces a la actriz y no al personaje, suele sorprender más. O sea, que en este caso, juega a mi favor. Si estuviese haciendo una serie donde hago de, yo que sé, de treintañero en la Valencia del 2024, seguramente fuera más parecido, pero aquí, como es tan diferente, mira, no hay problema.

Nelo Gómez como Xavi en 'L'Alqueria Blanca'

Acabáis de estrenar la nueva temporada de 'L'Alqueria Blanca', ¿qué le espera a Xavi en esta tanda de episodios?

Vienen unos capítulos preciosos, intensos, donde se va a ver las clases de recibí de pilota valenciana, también por voluntad propia, porque quiero decir que para hacer bien el personaje me lo ofrecieron desde la productora y enseguida dije que sí. Estuve formándome en pilota valenciana para generar la épica que vamos a ver en algunos de los capítulos que vienen. Se van a ver también las contradicciones que hay entre el peso de las creencias de la cultura de la época y el amor hacia ciertas personas, también esta lucha entre lo que quiero y lo que debo, y después se van a ver las escenas que siempre te hacen sonreír y, al mismo tiempo, que me emociono un poquito. Creo que ahí está la clave siempre de las series, sonrío e, inmediatamente después, paso a soltar una lagrimita. Y esto es lo que sigue funcionando, además es que es una maravilla cuando ves la curva de audiencia de 'L'Alqueria Blanca', siempre es ascendente y fiel. La gente que conecta con nosotros siempre se queda hasta el final, y esto es el mejor regalo que puede haber siempre después de 16 temporadas.

Empezasteis en el prime time durante muchos años, pasasteis luego a las tardes y os convertisteis en una serie diaria, y ahora volvéis de nuevo al prime time. ¿Cómo habéis vivido todos esos cambios?

Es que es la serie que más veces se ha reinventado, y esto también es una muestra de la fortaleza que tiene la ficción.

Incluso en cine y teatro.

Claro, claro. Mira, ha tenido versión en cine, ha tenido versión en teatro, ha tenido versión en prime time con unos presupuestos tres veces superiores, ha tenido que sobrevivir a la travesía en el desierto con el cierre de Radiotelevisió Valenciana, ha tenido su vuelta, ha tenido su transformación a serie diaria, ha tenido su encaje de diaria a prime time de nuevo, ha tenido cambios de horario... Y sigue y sigue. Que es verdad que ya no hacemos ese 30% de share, recordaban el otro día.

Nadie lo hace ya.

Claro, nadie lo hace eso, nadie lo hace. Nos hemos dejado a muchos seguidores y seguidoras por el camino, pero también hemos sumado a otros. Y luego una cosa que a mí me encanta, que es que yo veo lo transversal que es la audiencia de la serie. Hay un público muy fiel de una edad digamos madura o experimentada, y luego también hay gente joven que se ha incorporado más tarde, que nos ve en streaming... En fin, pues nuevos modelos de consumo que a mi me ilusionan mucho, porque ese calificativo de los abuelos no es cierto, y lo comprobamos nosotros día a día.

Se necesitan más recursos económicos para producir ficción valenciana

¿No crees que a la ficción valenciana todavía le queda dar un salto que sí han conseguido otras autonómicas? Por ejemplo, series de TV3 están en plataformas, ya no nacionales, sino internacionales, y sin embargo, producciones valencianas como puede ser el caso de 'L'Alqueria Blanca', todavía no se ha dado ese paso.

Tenemos 'Desenterrats' en Filmin, pero claro, necesitamos sobre todo, más que dar el salto a las plataformas, necesitamos más producción, y esto es cierto. Es verdad, tenemos un formato consolidado que ha dado de comer a más de la mitad del sector, pero necesitamos más y mejor. Pero para producir ficción, que es una de las cosas más caras que hay en una tele, se necesitan también más recursos económicos. En esas estamos. Y después, el siguiente paso, cuando ya tienes de verdad la ficción asentada, yo creo que es probar, arriesgar, con nuevos formatos de ficción. Hay plataformas que directamente se han dirigido a unos targets de público y que los tienen muy claro. En el caso de las televisiones generalistas, en este caso autonómica, pues todavía estás en diálogo, esta transición entre la de buscar nuevos públicos, especializarse en una franja, y, al mismo tiempo, que sea el formato familiar para poder llegar a todos. Es complicado, esa gestión es complicada. No me gustaría estar en un despacho tomando determinadas decisiones, porque la verdad es que es muy difícil. ¿Que podría estar 'L'Alqueria' en una plataforma de streaming? Sí que podría, pero también es cierto que es una serie que tiene su razón de ser en el público valenciano. ¿Quiere decir esto que te cierra puertas? No, ni mucho menos, ni la lengua ni las tramas, porque aunque los conflictos sean locales, todo tiene una lectura global: las luchas de poderes, de envidias, de amores... Eso trasciende, da igual que suceda en un pueblecito pequeño de la Comunidad Valenciana que en Wisconsin, es universal igual que lo hacía Shakespeare.

Más allá de los múltiples proyectos que tienes abiertos con À Punt Media, ¿qué te gustaría hacer ahora?

Pues mira, no me habían preguntado eso.

Piensa que, si lo dices en FormulaTV, hay veces que se cumple.

Ostras, ¿te puedes creer que no lo había pensado? Es una lástima también tener que decir "estoy muy contento y satisfecho con todo". Pues ahora mismo, no sé, igual peco de poco ambicioso, pero es que... Jolín. Qué fuerte, Héctor, no sabría decirte.

¿No hay ningún sueño oculto?

A ver, me gustaría protagonizar una sitcom. Pues sí, me apetece. Que en 'L'Alqueria Blanca' también nos reímos mucho, pero bueno. Me apetece, sí, tener un proyecto de ficción, pero sin renunciar a presentar saraos. Mira, que se mantenga así la paraeta, ya está, que se mantenga así. Virgencita, que me quede como estoy.