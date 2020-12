Neox estrena 'Paca, dígame', la segunda temporada del consultorio de Paca la Piraña, el 5 de diciembre

Paca la Piraña se ha convertido en una de las grandes revelaciones con su trabajo en 'Veneno' interpretándose a sí misma. Tal fue el impacto que tuvo en la audiencia que Atresmedia decidió confiarle un proyecto en donde ella era la protagonista: 'Paca la Piraña, ¿dígame?'. Después del estreno de sus primeras entregas el 31 de mayo, el grupo de comunicación ya tiene fecha para emitir una segunda temporada de este formato.

Paca la Piraña en un episodio de 'Paca la Piraña, ¿dígame?'

Sin embargo, se produce un sustancial cambio, y es que 'Paca, dígame', como ha sido nombrada esta temporada, tendrá su emisión tanto en Neox como en Atresplayer Premium. El canal temático juvenil estrena los cuatro nuevos episodios a partir del 5 de diciembre a las 22 horas, prolongándose en los cuatro sábados del mes. De este modo, los seguidores de la popular vedette tendrán una cita semanal con ella. En cuanto a la emisión en la plataforma premium del grupo, los episodios se colgarán tras su finalización en Neox.

La primera temporada estuvo marcada por diferentes temáticas, como el sexo, los animales, intimissimi, la moda o el tarot. En estas nuevas entregas, Paca la Piraña reflexiona acerca del concepto de libertad y las inquietudes que puedan tener los espectadores en relación a ella. Así, los cuatro especiales versan sobre la libertad de elección, la libertad de expresión, la libertad de amar y la libertad creativa. Por otro lado, la vedette contará con las visitas de Lola Rodríguez, Inés Hernand, Luc Loren y Charlie Smith, quienes le dejarán sus propias consultas al respecto.

Despidiendo el año en Neox

Este diciembre es sinónimo de Paca la Piraña en Neox. La actriz de 'Veneno' no solo estará presente cada sábado con su particular consultorio, sino que también será la encargada de despedir el año en las míticas preuvas de la cadena. El 30 de diciembre, ella y Marc Giró se vestirán de gala para el especial "¡Pum! A freír leches 2020 Feliz año Neox', recogiendo el testigo de Edu Soto y David Fernández. Esta tradicional cita de Neox lleva produciéndose desde hace nueve años.