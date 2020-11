Paca La Piraña responde a las críticas de Saray: "Solo era una expresión. Si es trans, que respete al resto"

Cuando Paca la Piraña contó a principios de noviembre a través de Instagram una anécdota de La Veneno, no tenía la intención de ofender a nadie, pero lo hizo. La ahora actriz que está de moda gracias a la serie 'Veneno', contó que en una época, "Cristina iba hecha una gitana. Cuando tú la veías por la calle decías: '¿Tú eres La Veneno? Si pareces una calorra marrana gitana'".

Paca La Piraña y Saray

Saray Carrillo, conocida por ser una de las concursantes más polémicas que han pasado por las cocinas de 'MasterChef', se sintió ofendida con el comentario y no dudó en mostrar su enfado en las redes sociales, dedicándole frases como "Le tenía por mejor persona pero me di cuenta de que es una racista" o como "Se te quedó la gracia en el culo de un salero", para acabar atacando con insultos: "Más quisieras ser gitana, hija de perra, que eres un buda, montaña de carne racista".

Ahora, Paca La Piraña ha hablado con FormulaTV en una entrevista en la que no ha dudado en responder a esta polémica: por un lado, explicando sus palabras y, por otro lado, respondiendo a la concursante del talent de La 1. "El otro día dije un comentario sobre Cristina y hay una gitana por ahí que me está poniendo verde, cagándose en mis muertos. Pero, ¿esta mujer de qué va? ¿De qué me conoces tú a mí?", pregunta Paca, para añadir a continuación que "no es cierto" que se haya metido con la raza gitana.

"Se ha cagado en todos mis muertos"

"Yo cuando me irrito muevo la lengua también", reconoce Paca explicando así por qué no ha querido entrar al juego con Saray. "Ella se ha cagado en todos mis muertos... Si ahora todo el mundo se te va a echar encima por una cosa que digas, ¡pues apaga y vámonos! Dije que la Cristina fue a Telecinco muy sucia, que parecía una gitana, pero eso no es meterse con la raza gitana. Diciéndome también que soy una gorda... y diciéndome que pida perdón en el Instagram a los gitanos, ¡pero si yo me he criado con los gitanos, he tenido amigos gitanos y me he acostado con gitanos! Debajo de mi casa viven dos gitanos y tienen la casa limpia. Solo era una expresión".

Lo que ha dejado claro es que las palabras de Saray le llegaron por sorpresa ya que ella no quería ofender a nadie, pero le ha molestado mucho la forma que ha tenido de decirlo. "Que esa de 'MasterChef' se meta la lengua en el coño y que no insulte a las personas, porque yo no me he metido con ella para nada. Si es trans, que respete a las demás", manifiesta Paca, quien ha aprovechado para comentar que sí que participaría en el talent de Televisión Española: "Yo todo lo que me salga que sea bonito y que esté gracioso, lo voy a hacer", aunque apunta: "Hay muchas recetas que no las he hecho. No tengo el horno bien porque se me rompió".