Saray Carrillo ataca a Paca la Piraña: "Más quisieras ser gitana, hija de perra, eres un buda, montaña de carne"

Cualquiera que sepa quién es Saray Carrillo sabe perfectamente lo que le gusta una polémica. Durante su paso por la octava edición de 'MasterChef' ya demostró no tener pelos en la lengua, pero tras su participación en el talent de La 1 no ha dejado de estar presente a través de las redes sociales mostrando su admiración o su desprecio hacia muchos rostros populares.

Saray y Paca la Piraña

Ahora le ha tocado el turno a Paca la Piraña, que está muy de moda desde el estreno de 'Veneno', con la que se ganó la admiración del público y Atresmedia confió en ella para otro formato: 'Paca la Piraña, ¿dígame?'. Paca contó desde sus directos en Instagram una anécdota que le ocurrió con La Veneno, quien se quería comprara un abrigo de 6.000 euros para renovar su imagen y su amiga no se lo permitió. Aun así, Paca era consciente de que le hacía falta comprar ropa nueva y lo recordó con las siguientes palabras: "Ella iba hecha una gitana. Cuando tú la veías por la calle decías: '¿Tú eres La Veneno? Si pareces una calorra marrana gitana'".

"Se te quedó la gracia en el culo de un salero"

Como ya se ha podido comprobar en sus apariciones televisivas, Paca la Piraña habla sin filtro y no es consciente de lo que ella ve como un chiste puede ser ofensivo para la gente. Este comentario que cargaba contra la raza gitana no pasó desapercibido para Saray, quien no se quedó callada y mostró su indignación en su perfil de Instagram. "Dejas mucho que desear. Le tenía por mejor persona pero me di cuenta de que es una racista y si no digo dos cosas es por educación y porque no me voy a poner a tu nivel. Se te quedó la gracia en el culo de un salero", comentaba la que fue concursante de 'MasterChef 8'.

En la misma publicación, Saray ha seguido mostrando lo que piensa sobre Paca: "Y menos mal que La Veneno era tu amiga, cariño, que si llega a ser tu enemiga no te quiero ni contar" y finaliza con: "Más quisieras ser gitana, hija de perra, que eres un buda, montaña de carne racista". En su siguiente historia, la gitana ha querido ir más allá con un nuevo ataque, con el que ha despedido el asunto: "La Veneno no te menciona en sus historias. Valeria Vegas sabe perfectamente que la Veneno no te quería ni ver por lo que le hiciste en los últimos años, perra.