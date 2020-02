'Tu cara me suena': Nerea Rodríguez y Gemeliers no saben quién es Jesús Hermida ni 'Un paso adelante'

La séptima gala de la octava temporada de 'Tu cara me suena' ha sido la que más lapsus ha tenido de toda la edición. El de Jorge González confundiendo a Jennifer Warnes con Jennifer Aniston ha sido el más divertido. Y también ha estado presente otro lapsus en forma de imitación de Carlos Latre, cuando ha recordado la mítica frase de los vecinos y el alcalde de Mariano Rajoy que no tenía ni pies ni cabeza.

Gemeliers en el pulsador de 'Tu cara me suena'

Cuando parecía que la gala ya llegaba a su fin, hemos vivido dos más. Ha sido en el momento en el que los participantes se han enfrentado a un pulsador totalmente cambiado, que solo ha entregado a todos ellos momentos, programas y ficciones de Antena 3 para celebrar su 30 cumpleaños. A Nerea Rodríguez, que ha sido la segunda en tirar, le ha tocado 'La noche de Hermida'.

Manel Fuentes ha imitado la voz del archiconocido presentador y Nerea se ha delatado y ha pedido perdón por ello: "No sé qué es". El presentador le ha respondido que se trata del mejor comunicador de la época y ella se ha conformado con la respuesta y se ha sentado poniendo un gesto de desconocimiento. Más tarde ha llegado el turno de Gemeliers, que no han empezado bien diciendo que no recordaban absolutamente nada de la cadena.

Desconocimiento de la serie

Han caído en la casilla de 'Un paso adelante', serie mítica de Antena 3, y de la misma manera que lo ha hecho Nerea, han alegado que no sabían de qué formato se trataba. Manel Fuentes les ha explicado que es una serie de baile y que quizá les toque bailar o cantar. Rocío Madrid, por su parte, se ha venido arriba y se ha puesto a entonar uno de los temas de la serie y a contonear el cuerpo con una energía plena. Antes de que volvieran al sofá, el presentador ha pedido a los hermanos que hagan el favor de visualizar la ficción.