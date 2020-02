'Tu cara me suena': Belinda Washington gana la séptima gala gracias a su imitación de Tones & I

La séptima gala de la octava edición de 'Tu cara me suena' se ha celebrado en Antena 3 el viernes 21 de febrero. Hasta el momento, cada una de las entregas las ha ganado un concursante diferente, a excepción de Gemeliers, que consiguieron hacerse con el primer puesto en la segunda y en la quinta gala. Y en esta ocasión una nueva concursante se estrena como ganadora.

Belinda Washington en 'Tu cara me suena'

Belinda Washington ha ganado la séptima gala y lo ha celebrado por todo lo alto. Y es que ella siempre ha ocupado los últimos puestos del ranking, de hecho nunca había subido de la sexta posición de la noche. La actriz se ha convertido en Tones & I y ha interpretado "Dance Monkey", uno de los temas que más suenan actualmente en todas las emisoras de radio. Y lo ha hecho de doce.

Pasado el ecuador de la noche ha saltado al escenario con una interpretación de Toni Watson espectacular: con varias tallas más, la barba y el pelo blanco, ojos azules y el mismo look que lleva la cantante en el videoclip. Y sus movimientos por el escenario han sido espectaculares. Cuando ha terminado, Llàcer ha sido el primero en valorar: "A mí me dicen que esta persona es Belinda y yo no me lo creo". Además, ha prometido que su doce de la noche sería para ella.

Pleno de marcadores

Chenoa no ha podido parar de repetir halagos como "impresionante" o "espectacular" y Carlos Latre le ha dicho que ha sido su mejor actuación de lo que lleva de edición. A la hora de votar, los cuatro miembros del jurado le han dado un 12 y el público ha hecho lo mismo, por lo que ha logrado un pleno en su primera noche como ganadora. Los 3.000 euros del premio los ha destinado a Proyecto Gloria, una asociación que "hace que los invisibles sean visibles".