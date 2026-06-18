Por Diego López |

Tras el éxito de 'Más que rivales' y 'Off Campus', parece que el hockey sobre hielo está moda. Aunque el deporte sea un mero complemento en estas dos ficciones sobre relaciones juveniles, Netflix parece haber tomado nota y ya prepara la suya.

En concreto, la plataforma adaptará el libro "Icebreaker" de la autora inglesa Hannah Grace. Que, como las novelas originales de 'Off Campus' y 'Heated Rivalry', tienen portadas casi intercambiables.

En 'Icebreaker', que aún no ha confirmado si mantendrá el mismo título oficialmente (aunque hay muchas probabilidades), seguimos la historia de Anastasia Allen, una patinadora artística, y Nate Hawkins, el capitán del equipo de hockey, que acaban enamorándose cuando les obligan a compartir la pista de la ficticia Universidad de California en la que estudian.

Las portadas de los libros de las tres series: 'Icebreaker', 'Off Campus' y 'Heated Rivalry'

La novela ha sido todo un éxito de ventas, con más de 5 millones de ejemplares vendidos ocupando el número 1 de la lista de The New York Times, y ha sido traducida a 24 idiomas.

"Netflix tiene una larga historia de transformar novelas románticas en éxitos globales y masivos. Sabemos que nuestros miembros no se cansan de estas historias, lo que convierte a 'Icebreaker' en el próximo capítulo perfecto para nosotros", ha asegurado Jinny Howe, directora de ficción de la plataforma para Estados Unidos y Canadá.

El servicio de streaming también ha publicado la primera sinopsis oficial de la serie: "Ella es la transferida que va a por el oro olímpico. Él, la estrella del campus que persigue la NHL. Pero cuando un accidente obliga a sus equipos a compartir la misma pista de hielo, Anastasia Allen y Nate Hawkins chocan de frente, y la disciplina da paso a la obsesión, porque lo único más peligroso que querer ganar es desearse el uno al otro".

Más 'Off campus' y 'Más que rivales'

Y mientras Netflix se introduce en el mundillo helado, los dos éxitos recientes preparan más entregas. Tras haberse convertido en el mayor fenómeno de los últimos años, 'Más que rivales' ya está trabajando en su segunda temporada, que verá la luz el próximo año.

Lo mismo sucede con 'Off Campus', que también se ha confirmado tendrá una segunda temporada, y que ya ha comenzado su rodaje. Aquí, las dos series tomarán caminos distintos: mientras que la primera continuará narrando los quehaceres de la pareja formada entre Shane e Illia, la segunda ha optado por cambiar de pareja protagonista y centrarse en otra historia de amor en el campus. En concreto, Dean y Allie, interpretados por Stephen Kalyn y Mika Abdalla.