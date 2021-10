Los usuarios españoles de Netflix han visto desde la mañana del 11 de octubre como algunos paquetes de suscripción se habían encarecido. Coincidiendo con la "temporada alta" de la pequeña pantalla y el éxito de algunos de sus productos como 'El juego del calamar', el gigante estadounidense ha establecido nuevas tarifas, que no afectarán a todos por igual.

Mónica Naranjo ('Amor con fianza') y Najwa Nimri ('Insiders')

El primer paquete que podemos observar cuando consultamos las tablas de precios es el Plan Básico. En este caso, el coste para el usuario sigue siendo de 7,99€ al mes, manteniendo además todas las condiciones que se ofrecían previamente al cambio. No obstante, los precios han crecido en los otros dos servicios ofrecidos. El Plan Estándar pasa a costar un total de 12,99€ cada mensualidad (antes 11,99€).

Lo mismo ocurre en el caso del Plan Premium, que ha visto que su coste se elevaba hasta los 17,99€, lo que representa una subida de +2€ al mes con solo un día de diferencia. Cabe destacar que aquellos que ya hayan abonado su mensualidad no verán este incremento en sus facturas por el momento. El día 18 de octubre será cuando reciban un correo electrónico informativo concretando el momento exacto en que se producirá este ajuste.

Curiosamente, esta nueva estrategia de precios coincide en tiempo con la llegada de nuevas producciones con sello español al catálogo de Netflix. Los estrenos de 'Insiders' y 'Amor con fianza' ya han fijado sus fechas de estreno en la plataforma, tornándose como las mayores apuestas. De hecho, son los primeros realities que la plataforma ha producido dentro de nuestras fronteras. ¿Tendrán suficiente atractivo como para paliar este sobrecoste en los bolsillos de los usuarios?

Desde la compañía vinculan este cambio con un objetivo: "Ofrecer un entretenimiento que supere las expectativas de nuestros suscriptores". Asimismo, recalcan que estas tarifas se han elevado para poder "reflejar las mejoras del catálogo de productos, la calidad del servicio y la posibilidad de ofrecer más opciones" a los suscriptores. Entre las novedades técnicas de los últimos años se encuentran unos controles parentales más rigurosos, la función "reproducir algo", el top 10 y la posibilidad de poner en marcha descargas inteligentes.

Escena de 'El juego del calamar'

Comparativa de precios y liderazgo entre las OTT

Aunque fue la primera compañía Over The Top (OTT) en pisar suelo español, muchas otras han seguido sus pasos. De hecho, la plataforma de color rojo es la única que oferta diferentes paquetes con calidad de imagen y pantallas simultáneas a elegir. El paquete básico es más barato que el de Amazon Prime (3,99€), Atresplayer Premium (3,99€), Mitele Plus (4€), Apple TV+ (4,99€), Filmin (7,99€), Movistar+ Lite (8€), HBO Max (8,99€) y Disney+ (8,99€). No obstante, cinco de ellas ofrecen un único pago anual que permite ahorrar unos cuantos billetes a la hora de pagar por contenidos bajo demanda.

Sea como fuere, la tercera ola del Barómetro OTT en España se tradujo en la victoria de Netflix como el servicio prefereido por los españoles; además de ser la plataforma que se cuela en un mayor número de hogares. Destacable también es el hecho de que los jóvenes beneficiarios del bono que impulsó el Gobierno no podrán hacer frente al pago de estos vehículos transmisores de cultura, pues quedó fuera del listado. Queda por ver si esta escalada en los precios provocará un trasvase de usuarios a otras plataformas.