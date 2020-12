Netflix renueva 'Locke & Key' por una tercera temporada

Buenas noticias para los fans de 'Locke & Key': Netflix ha anunciado su renovación por una tercera temporada. La noticia se produce cuando, en el mejor de los casos, aún faltan meses para que podamos ver su segunda temporada, que actualmente se está acabando de rodar en Toronto.

Los protagonistas de 'Locke & Key'

El drama, basado en una serie de cómics de IDW Entertainment de Joe Hill y Gabrielle Rodriguez, tuvo que superar muchos obstáculos hasta Netflix, pero la compañía parece contenta con el resultado y ha querido darle un voto de confianza renovándola con bastante antelación.

También es verdad que, dado el momento actual, es bastante más rentable económicamente continuar con una ficción que está en marcha y funciona medianamente bien que arrancar de cero un proyecto. En el caso de 'Locke & Key', eso explicaría también que el rodaje de los episodios de la tercera temporada esté previsto para principios de 2021 cuando aún están liados con la segunda.

"Estoy increíblemente agradecida de haber encontrado un hogar en Netflix donde me siento constantemente apoyada, desafiada e inspirada", declara Meredith Averill ('The Haunting of Hill House'), co-showrunner de la ficción junto a Carlton Cuse, que acaba de firmar un nuevo acuerdo para producir otros proyectos con la compañía. "Espero continuar y expandir nuestra relación".

El romance continúa

Tras unos meses que casi todo eran malas noticias, Netflix ha sorprendido también ha anunciado la renovación de 'Un lugar par soñar' ('Virgin River') por una tercera tanda de diez episodios. El drama romántico basado en la exitosa serie de libros de Robyn Carr protagonizado por Martin Henderson y Alexandra Breckenridge estrenó su segunda temporada hace apenas tres semanas, pero es evidente que el gigante del streaming está más que contento con sus resultados.

La ficción es una producción interna enmarcada en una estrategia de crear programación al estilo de Hallmark Channel, la cadena de cable estadounidense conocida por sus producciones de corte romántico y sus películas y series navideñas.