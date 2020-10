Nico Tortorella ('TWD: World Beyond'): "Felix es un personaje gay distinto a todos los que han existido en TV"

El universo de 'The Walking Dead' continúa expandiéndose cuando ya se ha anunciado el final definitivo de la serie original. Este domingo 4 de octubre se estrena en Estados Unidos 'TWD: World Beyond', el segundo spin-off de la franquicia de muertos vivientes, y los fans de nuestro país podrán seguirlo esa noche a las 4:30 horas en AMC España. Para quienes prefieran no trasnochar, el lunes a las 22:10 horas se podrá ver a través de AMC, SundanceTV, DARK y XTRM. Después, cada semana se ofrecerá un episodio nuevo en AMC, disponible en operadores como Movistar+, Vodafone TV, Orange TV y Grupo Euskaltel.

Protagonizado por las hermanas Iris y Hope (Aliyah Royale y Alexa Mansour), esta nueva serie aborda el apocalipsis zombie desde un prisma adolescente. Que nadie se lleve a engaño: no faltan las dosis de acción, aventura y luchas contra los caminantes, aquí llamados "empties", que significa "vacíos" o "huecos". 'World Beyond' promete, además, expandir y dar respuesta a muchos de los misterios de 'The Walking Dead' y 'Fear The Walking Dead'.

Nico Tortorella es Felix en 'The Walking Dead: World Beyond'

Nico Tortorella y Annet Mahendru ponen un toque más adulto a la ficción interpretando a Felix y Huck. El espíritu revolucionario de la juventud también queda manifiesto en ellos, ya que con sus papeles reivindican la igualdad y diversidad sexual y racial como nunca se ha visto antes en la saga. FormulaTV ha tenido la oportunidad de entrevistar a ambos actores.

Los dos tenéis experiencia en grandes sagas, ¿es algo que se disfruta o que genera presión?

Nico Tortorella: Cuando te metes en una franquicia ya asentada sabes que existe una base de fans, lo cual es fantástico. Puedes crear un personaje dentro de un universo muy amplio, sobre todo con 'The Walking Dead', que tiene seguidores en todo el mundo. Pero, por otro lado, crear algo nuevo, algo nunca visto que tiene potencial para crecer enormemente, es como ir a un casino y apostártelo todo al negro. Puede ser un triunfo enorme y eso me encanta, es muy especial y muy diferente a sumarte a una franquicia. Quiero hacer ambas cosas, ¿por qué tengo que elegir una u otra?

Annet Mahendru: El universo de 'The Walking Dead' es algo que ya existe y en lo que tú simplemente te sumerges sabiendo que puedes confiar plenamente y que van a sacar lo mejor de ti. Todo el mundo es excelente porque tienen la plataforma para serlo, y te apoyan mucho. Es un sueño hecho realidad tanto para los fans como para nosotros.

Muchas cuestiones de las otras series cobran sentido cuando empiezas a ver 'World Beyond'

N.T.: Las series anteriores se centran en grupos muy pequeños de personas, es como un informativo local. Esta serie va a empezar a expandir el conocimiento de lo que ocurre en toda América en su conjunto, vamos a empezar a ver quién está al volante. Va a haber muchas cuestiones de las otras series que cobren sentido muy rápido cuando empieces a ver 'World Beyond'.

A.M.: Vamos a reavivar el universo y a ir mucho más a fondo. Creíais que ya lo habíais visto todo pero no, va mucho más allá de lo que nos podemos imaginar. Hay mucho que explorar porque el mundo es enorme y hay gente sobreviviendo a su manera en todas partes.

N.T.: Y ahora va a haber otras dos series más de 'The Walking Dead', esto va a continuar siempre.

¿Os gustaría realizar algún crossover con 'The Walking Dead', 'Fear The Walking Dead' o alguno de sus personajes?

N.T.: Sí, la manera en que el universo ha avanzado en los últimos años evidencia una fluidez entre series. Los personajes pasan de una a otra y sin duda creo que hay oportunidades de futuro, 'World Beyond' solo tiene dos temporadas pero quién sabe lo que pasará después. Creo que en los últimos meses la idea de aquello que es normal y aquello que es imposible se nos ha esfumado a todos.

A.M.: Huck forma parte de esta comunidad porque quiere ayudar a construir algo, y al entrar en contacto con la Civil Republic Military (CRM) y conocer a Julia Ormond... en fin, es una gran oportunidad. Ellos tienen científicos, médicos que trabajan para reconstruir el mundo, toda clase de tecnología que no había visto antes... Huck se entrega al ciento uno por cien porque siempre pensamos que hay que recuperar el mundo que teníamos pero se puede hacer algo nuevo. Tenemos la oportunidad de empezar de cero.

Huck (Annet Mahendru) apunta con una pistola en 'The Walking Dead: World Beyond'

¿Qué podéis contar de la CRM o de Elizabeth Kublek, el personaje de Julia Ormond?

N.T.: Habrá mucha interacción entre ellos y nosotros. La lucha de villanos y superhéroes constituye gran parte de la temática de esta serie, vamos a explorar las diferencias entre el bien y el mal en la gente de poder y, claramente, es un reflejo de lo que está ocurriendo en el mundo real en este momento.

¿Cómo de importante es que una serie como esta, con tanto seguimiento, represente a muchos tipos de persona diferentes?

N.T.: Creo que 'The Walking Dead' siempre ha hecho un trabajo impecable incluyendo unos rostros y voces como no hacen otras series. No digo que sea perfecta, pero esta ficción es más abierta que otras y creo que esta va a ser la tendencia según sigamos avanzando, especialmente con las series nuevas que llegarán próximamente.

Vosotros, como actores, ¿podéis realizar aportaciones en este sentido?

N.T.: Depende del proyecto y de mi relación con los creadores. Algo que es muy especial en la televisión es que se va formando un vínculo entre el guionista y el actor a medida que la serie avanza, porque no todo está escrito desde el principio. Siempre hay margen para proponer cosas pero no soy de los que entra en la sala de guionistas a decirles cómo tienen que hacer su trabajo. Pero siempre se puede conversar.

Llevaba muchísimo tiempo queriendo interpretar a un superhéroe queer y en muchos aspectos Felix lo es

A.M.: Sí, esta serie es una colaboración entre un reparto que es muy diverso y los creadores, que quieren explorar esa diversidad porque es como un regalo que aportamos. Scott M. Gimple y Matthew Negrete aceptan ese regalo de una forma muy inteligente. Tengo una trayectoria muy variada y es algo que nunca he explorado verdaderamente, así que estoy encantada. Me gusta realizar mis aportaciones porque, aunque sea algo peligroso, cuando te metes de lleno en una serie como esta te gusta decir con qué te sientes a gusto. Ellos te permiten explorarlo y es maravilloso.

¿Cómo creéis que cada uno de vuestros personajes, a su manera, ayuda a romper estereotipos?

N.T.: Me encanta esta pregunta. Llevaba muchísimo tiempo queriendo interpretar a un superhéroe queer y en muchos aspectos Felix lo es. La manera en que presentamos a este personaje gay en televisión es diferente a como se ha hecho nunca. A Felix no lo define su orientación sexual, ni siquiera nos centramos demasiado en ella, simplemente es parte de quién es. Y sin duda rompe con el estereotipo generalizado de lo que significa ser gay, a pesar de que no existe una forma determinada de ser gay, como todos sabemos. O mejor dicho, como en realidad no sabemos; pero bueno, quiero pensar que sí lo sabemos. Es un sueño hecho realidad permitir que el debate siga avanzando.

A.M.: Huck es una mujer libre, podría ser un chico o una chica, no le importan los límites. Ella tiene sus propios objetivos, consigue lo que quiere sin importarle las apariencias o ser de una cierta forma. Le encanta estar en todo metida, ayudar a que la gente sea la mejor versión de si misma, recordar a todo el mundo que estén felices, que sean ellos mismos.

Huck (Annet Mahendru) y Felix (Nico Tortorella) en el 1x02 de 'TWD: World Beyond'

La química entre los personajes ha sido siempre importantísima en 'The Walking Dead' y parece que vosotros dos vais a ser un buen ejemplo de ello.

N.T.: Sí, Felix y Huck tienen una extraña relación de mejores amigos, casi de hermanos, y creo que hay algo de Nico y Annet en ellos. Cuando nos conocimos surgió una conexión inmediata, los dos nos reconocimos en el otro al instante. Ambos vivimos con mucha libertad y la imprimimos en nuestros personajes, y esa energía se ve en pantalla.

A.M.: Coincido totalmente, hacemos bromas de que somos gemelos (risas). Cuando llegamos a la serie teníamos esa curiosidad casi infantil y, aunque nuestros personajes son fuertes y duros, nosotros somos muy torpes (risas). Siempre digo que somos como "Dos tontos muy tontos".

'World Beyond' solo tiene dos temporadas pero quién sabe lo que pasará después

N.T.: El aspecto físico fue posiblemente lo más difícil, esto es acción de altura. Son muchas horas de escenas de lucha que parece que no se acaban. Pero es un regalo, cuando el cuerpo de un actor está al límite conecta con su mente y sus emociones. Es algo muy importante porque recuerda que no solo eres una cara o una voz.

A.M.: Estuvimos entrenando todos los días de descanso, en el set, los fines de semana, cuando estábamos de promoción... Estábamos metidos en el universo cada día, cada hora, es una inmersión total y una aplicación del método de actores que a mí me encanta. Me sumergí de lleno.

Habéis trabajando con directores como Jordan Vogt-Roberts, reconocido en muchos festivales de cine.

N.T.: Jordan fue fantástico en el piloto, como todo el equipo de directores. Fue un sueño hecho realidad tener a Michael Cudlitz dirigiendo no uno, sino dos episodios consecutivos. Tuvo su recorrido en 'The Walking Dead' y es un gran director de actores porque tiene experiencia interpretando. La forma en que nos habla, especialmente a los actores más jóvenes, esconde mucha inteligencia. Todos fueron unos grandes directores.

A.M.: Jordan marcó el inicio de los personajes, lo cual fue un punto de partida genial porque viene de hacer grandes películas. Fue un poco intimidatorio pero dio un empujón a todos los personajes. Pero todo el equipo, hasta el catering, se implica al máximo, lo cual hace que la historia tenga una calidad garantizada.