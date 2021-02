Niedziela Raluy ('GH 16') sorprende con su ingreso hospitalario: "Es largo de explicar y va a traer cola"

Niedziela Raluy fue una de las concursantes de la decimosexta edición de 'Gran Hermano', ganándose el cariño de los espectadores por su naturalidad. Dedicada al circo, incluso gracias a sus habilidades circenses llegó a convertirse en finalista de la tercera temporada de 'Got Talent España'. Sin embargo, en esta ocasión no es noticia por su participación en otro programa de Telecinco, sino por haber sido ingresada en el hospital.

Niedziela Raluy comparte una imagen desde el hospital

La ex gran hermana ha compartido a través de sus redes sociales una imagen en la que aparece tumbada en la cama del hospital, lo que ha generado la preocupación por parte de sus seguidores. Rápidamente, esta ha tratado de quitarle hierro al asunto, asegurando que se encuentra bien: "No es mi mejor foto, pero me sirve para deciros que todo salió bien en mi intervención", compartía, al mismo tiempo que le daba las gracias a todos aquellos que se han preocupado por ella en este momento.

Según explicaba Niedziela, se trataba de su primera intervención quirúrgica, de modo que acudía al hospital con gran preocupación. "Yo iba demasiado angustiada y asustada por la primera intervención de mi vida, pero os prometo que todo ha sido una maravilla", explicaba en su post de Instagram, en el que se veía que realmente se encuentra bien dado el buen aspecto con el que posa en la fotografía."Gracias al hospital por no dejarme sentir dolor en ningún momento, por ser tan amables y tenerme tan mimada".

¿Cuál es la razón de su ingreso?

Niedziela no ha revelado en su post de Instagram cuál ha sido la razón que le ha llevado a tener que ser ingresada en el hospital. No obstante, ante la preocupación de sus fans, quienes no han dejado de preguntarle acerca de lo sucedido, les ha asegurado que pronto grabará un vídeo para contarles todo, aunque desconoce cuándo saldrá del centro médico: "Es largo de explicar y va a traer cola. Ya lo explicaré todo detalladamente".