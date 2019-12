Nina revela por error la fecha de estreno de 'OT 2020'

La nueva edición de 'Operación Triunfo' podría tener ya fecha de estreno confirmada. Aunque ni la cadena ni la productora han hecho oficial qué día se estrenará la nueva tanda del talent show musical presentado por Roberto Leal, una de las miembros de su jurado ha dado la pista definitiva para saber cuándo está previsto que vuelva a Televisión Española. Nina ha visitado este miércoles 18 de diciembre 'A partir de ahora', el espacio diario que Máximo Huerta conduce en La 1, para dar pistas de lo que veremos en el espacio de Gestmusic el próximo año, pero lo que poco podíamos imaginar es que contaría cuándo va a empezar.

Nina, jurado de 'OT 2020'

Y es que cabe recordar que el día elegido por la cadena pública es un secreto que hasta ahora no había sido revelado. Aunque Nina no ha dado la fecha exacta, sí ha confirmado la semana en que podremos ver la esperada Gala 0 de la que saldrán los 16 nuevos alumnos de la Academia más conocida de la pequeña pantalla. Esta lo ha hecho después de que Máximo Huerta no haya dudado en preguntarle directamente a Nina por esta fecha guardada en secreto... hasta ahora. "¿Cuándo arranca?", ha cuestionado en voz alta, a lo que Nina ha respondido sin problema: "La semana del 13 de enero, si no me equivoco". Justo después, todo el equipo le ha deseado mucha suerte y ella a les ha pedido a todos que haya un feeback en redes sociales con su papel y el del resto de miembros del jurado (Javier Llano, Javier Portugués "Portu" y Natalia Jiménez) en las galas en directo que TVE emitirá cada semana.

¿Más complicado que ser directora de la Academia?

Más allá de revelar por error la fecha de estreno, Nina ha querido hablar de lo que está por venir en 'OT'. Esta ha confesado que "para mí era mucho más fácil estar en la Academia, hacer clases y preparar la gala semanal" que ser jurado, y es que considera que "el hecho de tenerle que decirle a alguien si pasa o no es muy difícil". La artista considera que "no puedes basarte en tu gusto personal (...) tengo que basar mis argumentos en mi parte más técnica y artística. Hay que ser objetivo, en la música la objetividad es compleja", aunque sí tiene claro que pese a todo, "lo que manda es la piel (...) pero tenemos que hacer un esfuerzo en ser objetivos y ver si el resultado de la gala concuerda con el trabajo que han hecho a lo largo de toda la semana".

Paralelamente, la nueva miembro del jurado ha confesado que "tengo la sensación que nunca me fui de 'OT'" y ha querido valorar la formación que tienen los futuros concursantes. "Es algo esencial, y en este país ha habido un déficit muy enorme, pero desde hace dos décadas eso ha cambiado, los jóvenes están muy preparados musicalmente y vocalmente", ha afirmado, aunque ha dejado claro que "una cosa es estar en una escuela, estudiar y entrenar la voz y otra es ir a un plató de televisión, plantarte con esos focos, mirar a cámara y contar... ¡es muy complicado".