Noche de sexo en 'La casa fuerte' con Oriana e Iván totalmente desatados en su edredoning

'La casa fuerte' vive su día más caliente con dos reconciliaciones que acabaron en edredoning. Tanto la pareja formada por Oriana Marzoli e Iván González como Fani Carbajo y Christofer Guzmán hicieron las paces bajo las sábanas, dando rienda suelta a su pasión y practicando sexo ante la mirada de las cámaras del reality de Telecinco.

Oriana Marzoli e Iván González practican sexo en 'La casa fuerte'

La relación de Oriana e Iván es una constante montaña rusa donde pasan del odio al amor en cuestión de segundos. La venezolana estalló al descubrir un supuesto comentario que su novio había realizado a Cristian Suescun, asegurando que “le metió todo el rabazo para que se calmase”. Un comentario que le sentó fatal y acabó generando una monumental discusión en la casa. "No te quiero volver a ver en la vida", gritaba Oriana.

Pero, poco a poco, las aguas fueron apaciguándose hasta llegar a la reconciliación. Fue en ese momento cuando los sonidos no dejaban lugar a la imaginación, dando lugar al primer edredoning de la pareja. El día siguiente, los concursantes bromeaban sobre lo que había pasado bajo ese saco y confesaron sus posturas sexuales favoritas. Aunque la del “perrito” era la favorita de varios, Oriana matizó que debe hacerse “con el culo fuera, no puedes encorvar la espalda como un gato".

Fani: "¡Ay qué gusto!"

Fani Carbajo y Christofer Guzmán viven su noche más sexual

Más allá de Iván y Oriana, otra pareja celebró su reconciliación entregándose a la pasión. Todo comenzó con una discusión entre Fani y Christofer sobre el tono utilizado por ambos para hablarse delante de sus compañeros y la audiencia. "No vuelvas a hablarme así delante de las cámaras", pedía ella. "Me callaré cuando me salga de los cojones”, respondía su futuro marido. Pero todo acabó tranquilizándose y tras las disculpas, disfrutaron de su reconciliación bajo las sábanas. "¡Ay qué gusto!", gritaba Fani, a lo que Christofer respondía: “No te acostumbres".