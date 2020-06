'La casa fuerte': Yola Berrocal revela su tonteo con Cristian Suescun antes del inicio del reality

Suele ser habitual que los concursantes famosos que participan en realitys se conozcan previamente o incluso hayan tenido algún tipo de acercamiento previo y eso es precisamente lo que podría haber pasado entre Cristian Suescun y Yola Berrocal, según afirmó esta última en la tercera gala de 'La casa fuerte'. La cantante decidió revelar el gran secreto que ambos mantenían después de ver como el chico no dudaba en descalificarla, criticar su aspecto físico e incluso negar que se sentía atraído por ella en pleno directo en el espacio que conduce Jorge Javier Vázquez.

Cristian Suescun y Yola Berrocal, enfrentados en 'La casa fuerte'

La disputa entre ambos arrancó días antes en la villa, cuando Maite Galdeano aseguró que a su hijo Cristian le gustaba Yola Berrocal, algo que este negó de forma tajante, afirmando que "es un Gremlin". La de Pamplona se reafirmó en su teoría, e incluso confesó que "él dijo que era la más guapa de todas las chicas, pero no va a decir nada ahora porque no quiere quedar mal con su novia". Estas imágenes, que fueron analizas en directo por todos, molestaron mucho a Yola Berrocal, que afirmó sentirse "muy decepcionada" con Suescun. Por ello le pidió que "no me vuelvas a hablar nunca más (...) porque ha sido una forma peyorativa con la que me has descalificado". La artista no entendió estas palabras después de la buena relación que ambos han tenido en la villa donde se han dado incluso masajes... y también fuera, ya que existía un vínculo previo entre los dos.

Y es que la polifacética artista confesó que este le había enviado mensajes cuando ambos estaban fuera. "Él me escribió antes de venir (....) yo puse una foto en mi Instagram Stories y él me mandó un fuego y como no le respondí, al cabo del tiempo me mandó otro", empezó explicando Berrocal, para después contar que días después de esas dos "llamas", recibió un mensaje por parte de Cristian diciéndole que "estaba muy guapa" y ella le replicó tiempo después felicitándole por su trabajo en uno de los debates en los que ha participado en Telecinco. "Le dije que estaba muy coherente", explicó Berrocal, ante un Jorge Javier que no podía parar de reír ante la situación.

Cristian Suescun se masturbaba pensando en Yola

El hijo de Maite Galdeano negó tajantemente esta información, excusándose en que "alguien me habrá hackeado la cuenta", algo que provocó las carcajadas de todos sus compañeros, que evidentemente no creían esta versión. Por ello, Yola Berrocal no dudó en autorizar a su hermano Héctor a mostrar públicamente estos mensajes descritos por ella para demostrar así que efectivamente, ha habido un tonteo previo por parte del chico hacia ella, pese a lo que este niega ahora. Ahora queda ver si este finalmente los hace públicos o no, pero lo que sí está claro es que parece que a nadie sorprende que Suescun hubiese enviado esos mensajes teniendo en cuenta que su hermana Sofía Suescun confesó en la primera gala del reality que Cristian se masturbaba pensando en Leticia Sabater y Yola Berrocal, dos de sus grandes mitos eróticos.