La sorprendente participación de Miki Núñez en 'La casa fuerte'

Poco podían esperar los fans de 'Operación Triunfo' y 'La casa fuerte' que en la tercera gala de la primera edición del formato de Telecinco se iba a producir un crossover entre ambos formatos. Este se ha vivido de la mano de Miki Núñez, concursante de 'OT 2018' y representante de España en el Festival de Eurovisión 2019. El artista se ha colado en el espacio virtualmente y es que ha sido el encargado de juzgar una de las pruebas diarias que los concursantes de 'La casa fuerte' han realizado con uno de sus últimos temas, "Me vale", lanzado durante el confinamiento por el coronavirus.

Miki Núñez en 'La casa fuerte'

Los 'Residentes' tienen que realizar un reto diario para ganar 1.000 euros que pueden sumar a su caja fuerte. En este caso, el propuesto por la organización del programa fue plantear y ejecutar una coreografía del tema "Me vale", de Núñez. Estos tuvieron varias horas para poder diseñar su pequeña actuación, que finalmente mostraron a Miki Núñez, que conectó desde su hogar vía Skype. El catalán miró totalmente sorprendido como bailaban Maite Galdeano y Cristian Suescun, María Jesús Ruiz y su madre Juani Garzón, Fani Carbajo y su novio Christofer Guzmán y Ferre y su novia Cristina. Después de minutos de indecisión tras lo visto, este dio por ganadores a la última pareja.

"Ferre y Cristina, lo habéis hecho incluso habiendo tenido problemas. Así que yo, como estoy de parte de la gente que lo intenta y pese a las cosas que ocurren lo hacen y lo hacen tan bien, os lleváis los 1.000 euros", afirmó el catalán, dándoles así la victoria a la pareja, que tal y como él mismo recordó, habían discutido horas antes. Y es que a Cristina no le sentó nada bien ver a Ferre bailar con Leticia Sabater y no preparar con ella la coreografía ante este reto. "Es una prueba y hay que hacerla, tenemos poco tiempo (...) yo estoy con la regla y no me apetece estar tres horas verte haciendo el mongolo", le reprochó la chica, que se mostró completamente indignada con su novio: "Me dejas tranquila, déjame ya en paz".

Las peleas de Ferre y Cristina

Pero esta no fue la única bronca que ambos protagonizaron y es que otra prueba diaria de 'La casa fuerte' desencadenó una gran disputa entre los dos. El reto en este caso era cocinar juntos una paella y un tiramisú; de forma que él se encargó del plato principal y ella del postre. El problema vino con las dificultades de ambos para realizar sus respectivos platos, algo que terminó desencadenando una discusión a gritos, que hizo que incluso Maite Galdeano interviniese defendiendo a la chica. "Esos chillidos a tu chica no", afirmó la Pamplona, ante un Ferre que le exigió que no se metiese en esa disputa de pareja. Finalmente, y tras las lágrimas de Cristina, su novio no dudó en pedirle disculpas y ambos terminaron abrazándose y reconciliándose.