Maite Galdeano y Labrador, inesperados protagonistas del primer beso en 'La casa fuerte'

No todo iban a ser peleas en 'La casa fuerte'. Maite Galdeano y Labrador se han convertido en inesperados protagonistas al protagonizar el primer beso de la edición, sin contar los de aquellas parejas ya formadas de entrada. "Yo estoy abierta al amor y a lo que no es amor", dejaba caer la madre de Cristian Suescun ante la cara de circunstancias de su hijo, justo antes dar rienda suelta a la pasión.

Maite Galdeano y Labrador se besan en 'La casa fuerte'

El resto de los concursantes les han propuesto un juego de aguantar la mirada, ante lo que Labrador, nervioso, se ha apartado entre risas. Después, el ex de 'Gandía Shore' no ha dudado en besar a Maite, que reaccionaba atónita: "¿Lo has hecho sintiéndolo no?". "Sí, claro, te ha dado un beso porque quería dártelo", ha respondido él. "No quiero que sea un rollete de calor porque estamos aquí", apuntaba Galdeano con picardía.

Los concursantes vieron que la cosa avanzaba y montaron una cena privada y especial para la pareja. "Yo esto pensaba que nunca me iba a pasar en la casa, voy a dejarme llevar, que fluya y a ver qué pasa. Estoy muy tímida porque hace cinco años que no hago nada la verdad", ha explicado la madre de Sofía Suescun ante las cámaras. A Oriana, sin embargo, no le convencía la idea: "Que Labrador se preste a hacer semejantes chorradas me da vergüenza ajena. Esta escenita de intentar llamar la atención haciendo bobadas haciendo como que nos casamos, no lo entiendo".

¿Escena forzada?

Labrador, siempre abierto a "dejarse querer", se presentó a la cena dispuesto a escuchar a Maite. "Yo me he hecho ilusión contigo porque hemos tenido ese feeling, luego esos besos que me has dado, me he hecho mariposas. A mí me gustas. Me corta decirte esto, hace tiempo que no le he dicho nada así a un hombre", le ha confesado la exconcursante de 'GH 16', dejando la puerta al amor en los próximos días. ¿Tendrán una oportunidad o, com ha calificado Oriana, se trata de "una escena forzada"?