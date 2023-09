Noemí Galera: "El nivel de la gente de 'OT 2023' es espectacular y os van a enamorar"

Por Héctor Alabadí |

Tras varios meses recorriendo la geografía española, los castings de 'Operación Triunfo 2023' llegan a su fin. Al menos, la Fase 1 y la Fase 2, ya que todavía quedan por delante diferentes pruebas antes de seleccionar a los concursantes que veremos en la Gala 0. Este martes, 19 de septiembre, Gestmusic (Banijay Iberia) celebró el último casting en Madrid con un récord de asistencia en esta duodécima edición. Un total de 3048 aspirantes cantaron frente a Noemí Galera y el resto del equipo, pero solo 84 de ellos consiguieron la famosa e icónica pegatina que les permite pasar a la segunda fase.

Noemí Galera con Pablo Campillo, primer sí del casting de 'OT 2023' en Madrid

. La catalana se volvió a mostrar entusiasmada con el regreso del exitoso talent show, que ahora salta del lineal al streaming de la mano de Amazon Prime Video. Además, Galera asegura haber encontrado a jóvenes talentos que podrían convertirse en futuras estrellas y que, desde luego, nos van a enamorar como espectadores del formato.

¿Qué expectativas tienes con el número de asistentes al casting de Madrid?

Mira, veníamos ahora con el taxi y llegaba la cola a la carretera y nos hemos quedado flipados. Creo que no me quedaré corta si decimos que como mínimo de 2000 a 2500 personas.

Y el casting no acaba hasta que los veis a todos.

Correcto, sí.

¿Has traído bocadillo?

No, aquí tenemos un catering estupendo. Mi Vane, la productora, nos cuida muy bien. Pero va a ser un poco agotador, pero bueno.

¿A qué hora crees que acabarás?

No lo sé, pero seguro que hasta las 20 o 20:30 horas seguro.

Entonces, no haces planes para esta tarde, ¿no?

Yo planes no hago nunca. Venimos a morir, pero bueno es la última oportunidad que tienen para presentarse. Ha venido muchísima gente, nos ha sorprendido mucho esta edición. Y claro es la última oportunidad. Madrid está muy bien comunicado y hay gente que va a repetir seguro y gente que ha esperado hasta el último momento y ha dicho 'venga voy'. Los vamos a esperar y con las orejas bien abiertas.

¿Es más fácil conseguir un sí a primera hora? Porque después de oír a 500 o 1500 personas a lo mejor no estás tan receptiva como antes. ¿Haces algún tipo de ejercicio para sí estarlo?

Hacemos descansitos. Vosotros veis que aquí hay cuatro sets, pero en el streaming se ve solamente uno. Hay momentos que tienes que parar. Paramos media hora para comer, cuando ves que ya no puedes más te das un garbeo, estiras las piernas, haces un pipí, porque no vamos sondados aún. Cuando ves que no, que ya el cerebro se te cruje, entonces paras.

¿Qué buscas en Madrid?

La verdad es que no buscamos nada, lo hemos dicho siempre. Nosotros encontramos, no sabemos si va a venir gente diferente a otras ciudades y esperamos encontrar a alguien que sea potente y que nos enamore en esta edición.

Noemí Galera atendiendo a los medios en el casting de 'OT 2023'

Llevas ya muchos castings, ¿has encontrado ya a 16 posibles concursantes que nos enamoren?

Sí, este año de verdad el nivel de la gente es espectacular. No sé si mejor, pero sí que es verdad que vienen muy preparados. Han pasado tres años y es una nueva generación. Las personas que tenían 15 años en 2020, ahora se pueden presentar.

¿Va a primar la gente joven entiendo?

No lo sé, no lo sé. Ya sabes que esto nunca se sabe. Cuando tengamos la foto final te lo digo, pero que hay talento y que hay nivel, sí. Os van a enamorar.

¿Es más fácil no conocer la historia personal de los aspirantes durante el casting?

Es mejor no saber quienes son, cómo se llaman, cuántos años tienen... Nada. Solo escuchar la voz porque es un programa musical. Entonces, eso es lo que te tiene que enganchar primero. Y luego, ya pasas a la segunda fase donde ya hablas con ellos y ves cómo reaccionan. Hay un equipo de redacción que los está grabando durante todo el día. Hablamos, comentamos, te dicen 'este por aquí', 'este por allí'. Entonces, piensa que no es solamente cantar. Son 24 horas durante 3 meses y el público tiene que enamorarse de ellos. Entonces, poco a poco vas descubriendo más cosas de los aspirantes.

¿Te influye cuando ya los conoces? Porque muchos han pasado por otros castings o programas.

Sí que influye, claro. Los conoces y dices 'hombre otra vez aquí', pero depende de la prueba que hagan ellos. A lo mejor vienes un día y los nervios te juegan una mala pasada o nosotros estamos que no tenemos el día. Luego vienes al día siguiente y dices 'coño, cómo es posible que no le pusiera la pegatina'. Esto no es una ecuación matemática. Hay muchas consideraciones, hay una cuestión de piel, de cómo te presentas. Mil cosas, mil factores que hay que tener en cuenta.

Ha venido más gente de Latam, pero no es una condición que entre alguno de ellos

Ahora que se acaba ya el casting, no sé si has notado que haya más presencia internacional al emitirse en Prime Video.

Sí que es verdad, sí que es verdad. Ha venido más gente de Latam, hay mucha gente argentina, colombiana, venezolana. Sí, es cierto. No sé si es porque se va a emitir en 30 países, que es una maravilla. Nos van a conocer un montón, que tenemos tantos fans en Latinoamérica que nos han seguido durante todos estos años. Sí que es cierto que hay más, pero no es una condición que entre alguno de ellos. Si nos gusta, nos da igual del lugar que sean.

¿Estás preparada para ser una estrella en medio mundo o que te tengan manía?

Me da mucho la risa porque no va a ser así. No, espero que no, que si me tienen que coger algo que sea cariño, pero es que es muy heavy. Ni me lo planteo porque cuando lo pienso me da mucho vértigo. Nos va a ver mucha gente y da impresión, pero nosotros tenemos que hacer el programa como siempre, sin pensar en la gente que nos ve, haciéndolo lo mejor posible, intentando que ellos aprendan lo máximo posible y que disfruten de su estancia allí. Y lo que pase luego... De estrella nada, yo luego me voy a casa con mis niños y mi casting, y me quedo más a gusto que un arbusto.

¿Has encontrado ya a alguien que creas que va a triunfar?

Sí, claro. Hay varios. Es una percepción que tengo yo ahora, pero luego llegará el casting final y a lo mejor gente que pensaba que iba a ser la leche no lo es y alguien que más o menos va haciendo se te cuela en la final y es un petardazo. Que hay gente que dices 'esto va a estar muy bien', por supuesto, pero eso nos pasa siempre. Pero quien tiene la última palabra es el público. A nosotros nos puede parecer que son estupendos, pero luego al público pues a lo mejor no les gusta y ellos son los que tienen que votar, son ellos los que tienen que consumir luego su música e ir a sus conciertos.

¿Hay muchos aspirantes pensando en el más allá y no solo en pasar el casting?

No lo sé, es que nosotros aquí hablamos poco con ellos entonces solamente cantan y ya está. Supongo que sí, inevitablemente cuando tu te presentas a un programa como este es porque tienes ganas de entrar, de que se escuche tu música y de triunfar en 'Operación Triunfo'. Claro, yo creo que todos lo piensan, ¿no? Es inevitable.

Noemí Galera

¿Cómo ha ido cambiando el perfil de los aspirantes a lo largo de estos años?

R: Vienen más formados, porque también tienen más facilidad. Antes prácticamente nadie sabía tocar un instrumento, y ahora el que no toca un poquito el piano o la guitarra, sino el ukelele ¿Por qué señor, por qué? Quiero decir que están más formados seguro, pero sí que es verdad que tienen más facilidad. Internet y YouTube han hecho mucho, cuando empezamos nosotros no.

Se ha criticado que muchos tiktokers consigan el Pase Prime.

El Pase Prime es una cosa estupenda que hace que tú te ahorres toda la cola que tienes aquí. Hoy tenemos 72. Pero yo cuando les veo, no miro si tiene seguidores. Además, tú entiendes que yo no conozco a ningún tiktoker. Tengo 56 años.

Pero eres tiktoker...

Soy tiktoker de pacotilla. Yo hago cuatro bailes para reírme. Pero que yo no conozco a esta gente y cuando llegan aquí yo no sé qué cara tienen. Sí no cantan, no van a pasar.

¿Crees que ha servido el Pase Prime y la exposición en redes a alguno de los participantes?

Pues no lo sé, pregúntaselo a ellos. No tengo ni idea. Yo lo que quiero es que les sirva una vez estén en la Academia. Me da igual los seguidores que tengan. Aitana tenía 16.000 seguidores en Instagram cuando entró. ¿Pasó algo? No. Pues entonces calma porque la gente se tira con una cosa. De verdad, eh.

Creo que vamos a sufrir con las polémicas porque está la cosa muy caldeada

Y lo que te queda.

Ya lo sé, y este año creo que lo vamos a sufrir porque está la cosa muy caldeada.

Comentaste que era más complicado este año el tema de la gestión de los derechos de las canciones de las galas, ya tenéis que hacerlo con mucha antelación. ¿Ya tienes muy cerrado el repertorio de las primera entregas?

Yo estoy en esto. Entonces, cuando acabe, otra cosa porque a mí no me da la vida y ahí está Ismael Agudo que es la persona que se dedica a esto, que está ahí con todas las negociaciones y él lo tiene todo controlado como siempre.

¿Has visitado ya tu nueva casa?

No, no he ido aún. No me ha dado tiempo, si es que he llegado de vacaciones y he cogido la maleta para arriba y para abajo, pero tengo muchas ganas. Hay muchos cambios. No puedo decir nada. Soy una tumba.

Tú tienes allí una habitación propia.

Sí, se llama Guantánamo.

¿Qué mínimos pides en esa habitación?

No, no, yo no exijo nada cariño, yo lo que me den. Si me dan un colchón es que allí es lo que hay. Los días de gala duermo ahí y es una litera de Ikea metálica. El baño está fuera y yo por las mañanas salgo en pijama y me ven todos los técnicos y digo '¡hola!'. Me voy a la ducha.

Debería emitirse en directo.

Sí claro, cariño. Más, más aún, más. Ya está bien.

¿Cómo has vivido todos los momentos en los que la gente a lo mejor te ha cantado una serie de la infancia o han hecho una broma?

Pues mira, depende del momento. Hay momentos que dices 'qué gracioso eres' y en otros momentos te da la risa. Desde aquí ya hemos hecho un llamamiento: si alguien viene a acompañar a otra persona, no hace falta que me cante, que pase y ya está. Puedes ponerte en la cola porque te vengo a acompañar a ti, pero cuando llega el momento te da corte, no pasa nada, prefiero que no cantes y te vayas porque eso que me ahorras a mí y a mis compañeras.

¿Cómo está viviendo el equipo de 'OT' este regreso?

Con muchas ganas. Yo ya tengo muchas ganas de empezar. Me sabe mal que acabe el casting porque es lo más chulo de hecho, donde tomas un poco el pulso de la gente, ves que de golpe y porrazo se está presentando más gente, que la gente tiene muchas ganas. Vamos a empezar a hacer el programa en una plataforma que no es lo normal, siempre estábamos en la tele convencional, y están ahí dándolo todo. Me sabe mal pero tengo muchas ganas de empezar en la Academia, básicamente porque estaré en mi casa, dormiré en mi casa, que lo de dormir por ahí, yo tengo muy mal dormir últimamente, lo de los hoteles yo ya lo llevo fatal. Pero sí, ya tenemos ganas de estar en el barro.

¿Qué le dirías a la gente que no pasa? Porque no pasar el casting no es el final.

Claro. En la Fase 2 se lo decimos a muchos de ellos. 'OT' es un carril rápido, un escaparate donde te ve mucha gente. El hecho de entrar en 'OT' no te asegura que vayas a triunfar, no te asegura que vayas a tener una carrera discográfica. Te aseguro que durante el tiempo que esté allí te va a ver mucha gente, las discográficas, el público, productores. No estar no significa que no tengas talento, que no valgas para dedicarte a esto. De hecho, hay mucha gente que se ha presentado, no la hemos cogido y luego ha triunfado. Nosotros nos equivocamos y ellos tienen malos días también. Sí que es un trampolín, una vía muy rápida pero no es la única vía. A veces un no, se puede transformar en un sí, pero es que tenemos que decir que no a mucha gente porque solo necesitamos 16.

¿Cómo crees que repercutirá en la audiencia que cambiéis a Prime Video?

Creo que ya todo el mundo utiliza las plataformas. ¿A cuántas plataformas estas abonado? Un montón, ¿no? Ahora solo falta que la gente sepa que nosotros vamos a estar en Prime Video, punto,. Entonces, decírselo a todo el mundo y que se suscriban. Además, hay unas ofertas estupendas. Entonces, es el único cambio hacerles entender que vamos aquí y yo creo que todo el mundo está acostumbrado ya. Vamos a intentar que todo el mundo se entere.