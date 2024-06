Por Joan Centelles Martínez |

Las finales de 'Supervivientes' también son noches de reencuentros. Los concursantes volvieron de Honduras para vivir la última gala en donde se conocería al ganador de la edición y donde no faltaron las reuniones con familiares y amigos. Fue el caso de Arkano, emocionado con la visita sorpresa de su novia.

Arkano, Alazne Aurrekoetxea y Jorge Javier Vázquez en 'Supervivientes 2024'

"Hay una persona que quiere estar cerca de ti, Arkano", le comentaba Jorge Javier Vázquez al cuarto finalista., que hasta este momento se había mantenido en un segundo plano para apoyar al superviviente.

"Mi niña", decía un emocionado Arkano mientras abrazaba a su novia. "Pero qué guapa. Lo que te he echado de menos. Las ganas que tenía de verte, de estar contigo y abrazarte. Eres real. ¡Qué fuerte!", le confesaba. "Lo has hecho increíble, de verdad. Eres un superviviente", le reconocía Aurrekoetxea a Arkano antes de levantarlo en brazos.

El presentador le preguntó cómo había visto el concurso de Arkano, momento en que destacó la evolución del superviviente durante los más de cien días en la isla. "Me ha parecido increíble. Desde el primer momento has demostrado que has sido un compañero increíble (...) Has aguantado hasta el final y cuando estuviste de bajón fuiste un ejemplo de superación".

Más reencuentros

A este le siguieron otros reencuentros de los finalistas con sus allegados. Pedro García Aguado volvió a reunirse con su padre Benancio y con el que fuera su entrenador, Mariano García. "Benancio, en estos momentos, y llegado de la isla, Pedro parece tu padre", bromeaba Vázquez sobre las pintas del superviviente. Marieta también se reencontró con su padre Juan, que se mostró orgulloso de "su ojito derecho"; y Torres vivió un reencuentro con su madre, que destacó la valentía y el cambio físico del superviviente.