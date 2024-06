Por Joan Centelles Martínez |

'Supervivientes 2024' se despidió con la victoria de Pedro García Aguado. Sin embargo, durante la gala también hubo tiempo para resolver algún que otro frente que seguía abierto entre los concursantes. Marieta entraba en plató como tercera finalista y, después de ver el vídeo resumen de su paso por la isla, aclaró la polémica de los besos con Gorka Ibarguren.

Final de 'Supervivientes 2024'

"Es la primera vez que tus compañeros escuchan tu confesión en la tribuna de Poseidón", le decía Jorge Javier Vázquez a la finalista. "Lo que siempre negué fue que Kiko dijo que nos vio comiéndonos la boca. Eso es lo que era mentira", respondió Ibarguren ante las acusaciones de ella.

"Pero mejilla no es comisura", comentaba Vázquez, que le explicaba explícitamente al concursante qué era la comisura. "Eso es mentira. Si en alguna ocasión ha pasado eso, sabes que no fue queriendo", aclaraba el superviviente. "Marieta, ¿hubo o no hubo beso en la comisura?", le preguntaba claramente el presentador. "Sí. Yo pensaba que él besaba cerca. Les preguntaba a las chicas: '¿A vosotras también os besa...?'. No. Pues entonces me has dado un beso en la comisura", contestó Marieta. "Nunca dije que fuera un beso de pasión".

Vázquez encontraba finalmente la explicación a los besos que se daban los concursantes: "Ten en cuenta que tú tienes la cara muy pequeñita", decía con humor. El superviviente zanjaba la polémica regalándole a la concursante unas palabras de cariño, para después fundirse en un abrazo con ella. "Le iba a dar dos besos pero...", bromeaba Marieta sobre la reconciliación. "Yo te quiero dar un beso a ti en la comisura, Jorge", añadió también con humor Kiko Jiménez.

Falló a Jorge Javier Vázquez

Cuando saltó la polémica, Marieta le prometió al presentador que nunca hubo ningún beso. Al confirmarlo más tarde, a Vázquez no le sentó bien que la concursante faltara a su palabra. "Estoy yo un domingo en mi casa viendo 'Supervivientes: Conexión Honduras' con Sandra Barneda y le dices: 'Sí que hubo beso'. Y pensé: 'Pero esta tía de qué va'", le recriminó a Marieta. "Cuando lo estaba diciendo, estaba pensando en ti. Estaba diciendo: 'Me está odiando en estos momentos'", le contestaba entre risas ella.