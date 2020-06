La nueva versión de los 'Looney Tunes' en HBO Max rechaza el uso de armas de fuego para concienciar

Los tiempos cambian, y con ellos la necesidad de representar ciertas cuestiones con mayor sensibilidad. En Estados Unidos, uno de esos temas candentes es la regulación del uso de armas de fuego, que tanta división causa en el país liderado por Donald Trump, y acerca de la cual se acaba de posicionar un título tan emblemático como los 'Looney Tunes', que con su nueva versión en HBO Max ha adoptado una postura tajante.

Elmer persigue a Bugs Bunny

Este reboot de las aventuras de Bugs Bunny y compañía tendrá una novedad que sorprenderá a aquellas generaciones que se criaron viendo los destellos de explosiones y escopetazos: Elmer dejará de portar la mítica arma de fuego con la que daba caza a sus compañeros de reparto. Como informa Telegraph, esta modificación es una reacción de los responsables de la nueva serie a las constantes tragedias que ha dejado la violencia armada en Estados Unidos.

En lugar de su escopeta, Elmer esgrimirá una portentosa guadaña, ya que esa restricción armamentística solo afectará a armas de fuego, por lo que la dinamita y demás trampas aparatosas seguirán teniendo presencia. En una entrevista concedida a The New York Times, el productor ejecutivo Peter Browngardt ha querido dejar claro que la serie no perderá su esencia a pesar de este cambio: "Podemos hacer violencia animada: TNT, las cosas de Acme."

Para todos los públicos

En un tiempo en el que la oferta de servicios de streaming es tan vasta, la programación infantil se ha convertido en un factor determinante para decantarse por una plataforma u otra. Por eso HBO Max, que se lanzó en Estados Unidos a finales de mayo, ha prestado especial atención a ese target en su catálogo, cuya estrella será este reboot de los 'Looney Tunes' que contará con ochenta episodios de once minutos de duración.