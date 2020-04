J.J. Abrams producirá 'Overlook', una serie precuela de "El resplandor" para HBO Max

El Hotel Overlook reabrirá sus puertas. Tras la obra maestra de Stanley Kubrick, no han sido pocos los intentos por recuperar el espíritu de 'El resplandor' (The Shining) con historias que transcurren antes o después de los hechos narrados en el largometraje de 1980. Después de años de espera, en octubre de 2019 llegó a las salas de cine "Doctor Sueño", una cinta que narra la historia de Dan como adulto con los traumas que le generó todo lo vivido en su niñez. Pero no era el único proyecto. Sobre la mesa de los estudios también estaba "Overlook Hotel", una precuela cinematográfica que ha sido cancelada tras la fría acogida de la secuela. Ahora, gracias a HBO Max, propiedad de WarnerMedia Entertainment, conoceremos los orígenes de esta historia.

La película "El resplandor" de Stanley Kubrick

J.J. Abrams acaba de firmar un acuerdo con la plataforma de pago a través de su compañía Bad Robot para producir 'Overlook', una ficción inspirada en la icónica novela de Stephen King, tal y como informa Variety. Se trata de una serie de diez capítulos de una hora de duración que narrarán las historias incalculables y terroríficas del hotel embrujado más popular de la ficción, Overlook, la estancia donde se desarrolla la trama de "El resplandor". El proyecto cuenta con Dustin Thomason y Scott Brown como guionistas, repitiendo así con Abrams tras 'Castle Rock', otra producción basada en otro universo creado por Stephen King.

Abrams producirá 'Liga de la Justicia Oscura'

Además de este thriller de terror, el creador de 'Alias' y 'Perdidos' adaptará 'Liga de la Justicia Oscura' para la plataforma HBO Max. La serie, ubicada dentro del Universo de DC, presentará a un grupo de superhéroes formado por la Cosa del Pantano o John Constantine, entre otros.

"Que forma tan increíble de comenzar nuestra asociación con el salvajemente imaginativo equipo de Bad Robot con J.J. y Katie. ¿Qué podría ser mejor que una idea original de J.J. y que, después, Warner Bros. les deje perderse en propiedades intelectuales icónicas de Stephen King y el Universo DC para producir más programación imprescindible en HBO Max?", ha declarado Kevin Reilly, director de contenido de HBO Max.