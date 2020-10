Así es la nueva vida de Carlos Lozano al no recibir ninguna oferta de televisión

Después de haber estado varios años sin trabajar casi de lo suyo al terminar 'Operación Triunfo', Carlos Lozano acabó convirtiéndose en uno de los concursantes más polémicos de 'GH VIP' y de 'Supervivientes'. Esto le trajo nuevamente empleo y se estuvo recorriendo los platós de Mediaset, sin embargo ha vuelto a desaparecer del panorama televisivo, pues no se le ve desde marzo. Su única intervención en la pequeña pantalla, en ese intervalo de tiempo, fue cuando el 31 de julio se le escuchó discutir con su expareja Miriam Saavedra en una llamada telefónica. Cansado de discutir con sus exnovias y una vez más, ver la caída en picado de su carrera profesional, el exsuperviviente se alejó del mundo audiovisual. No obstante en el programa de 'Viva la vida' del 11 de octubre han aportado nuevos datos del colaborador de Telecinco.

Carlos Lozano, entrevistado por 'Viva la vida'

Parece ser que Lozano ha dado un giro de 180 grados a su vida en los últimos meses, empezando por su casa. El presentador vivía en un chalet impresionante que vendió a finales de 2019 por casi un millón de euros. Este dinero lo invirtió en un piso en el centro de Madrid, en el barrio de Salamanca. Lo sorprendente de este cambio, según explican en 'Viva la vida', es que el apartamento tiene 70 metros cuadrados, lo que se aleja mucho de la vida de lujo que llevaba el colaborador en su anterior vivienda. Los reporteros también han hablado con el entorno del presentador, quienes aseguran que lo han visto haciendo deporte, en el gimnasio y paseando a su perro.

Algunos de los vecinos han afirmado haber visto a Carlos Lozano con alguna mujer, algo que la propia Miriam Saavedra ha confirmado: "Esta con novia", adelantaba la expareja del presentador al programa conducido por Emma García. "Teníamos contacto, pero creo que su novia se enfadó", dejaba caer la ganadora de 'GH VIP 6'. Además de informar sobre la nueva ilusión de amorosa del presentador, Saavedra explica los motivos por los que Lozano se alejó de los platós: "De repente no le gustaban los trabajos que le ofrecían y le empezó a interesar otras historias", informa. "Esta escribiendo un libro y tiene muchos proyectos que darán de qué hablar".

Una vida feliz y "healthy"

Tras varios días buscando al presentador, el equipo de 'Viva la vida' dio con él y pudieron entrevistarlo. Carlos Lozano afirmaba encontrarse mucho más "sano y contento", aunque reconoció que era mejor mantenerse activo a quedarse en casa esperando una llamada de teléfono para trabajar: "La cadena dice que ya me darán un programa algún día (...). Pero bueno, yo estoy contento, ellos sabrán si tienen a otra gente para presentar, pues que presenten, si no hay ningún problema", afirmaba el exsuperviviente. Aunque lleva varios meses sin tener ningún trabajo, Lozano confirma que económicamente está bien y no se puede quejar, ya que tiene ahorros y propiedades. Por último, la reportera de 'Viva la vida' volvía a sacarle los enfrentamientos que ha tenido con sus exparejas, Mónica Hoyos y Miriam Saavedra, y por primera vez el presentador hacía autocrítica: considera que su error fue saltar y que le puede el corazón.