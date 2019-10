Carlos Lozano aclara el motivo de su paso por quirófano: "Me da vergüenza hablar de mi huevo"

La mañana del lunes 28 de octubre Carlos Lozano era intervenido quirúrgicamente en un hospital de Madrid, tal y como confirmaba Kike Calleja en una última hora en 'Sálvame'. Al desconocerse los motivos de su operación, el programa decidió contactar tanto con Miriam Saavedra como con Mónica Hoyos. Sin embargo, las dos coincidieron en que tenía que ser él quien hablase de su estado de salud. Finalmente, el programa conseguía hablar con el presentador vía telefónica, explicando este que no era nada grave y que se trataba de una revisión de testículos rutinaria.

Carlos Lozano, en una imagen de archivo

El televisivo explicaba que en la revisión le habían detectado un poco de líquido en el testículo izquierdo y que, por eso, había sido preciso ser intervenido. "Me operaron del huevo derecho y he ido a la revisión. Han visto que tenía un poco de líquido también, así que han aprovechado, me han dormido y lo han quitado", explicaba Lozano, que terminaba su relato con un molesto "y punto pelota".

Y es que parece que el presentador no está muy contento con tener que hablar de sus huevos, algo que ha expresado en reiteradas ocasiones en la conversación telefónica que ha tenido con 'Sálvame'. "Muchas gracias por preocuparos, pero es que me da vergüenza hablar de mi huevo", decía, para sentenciar: "Es que yo no tengo por qué hablar de mis huevos".

¿De qué programa habla Carlos?

Para terminar la llamada, Lozano aseguraba con rintitín que les enseñaría el huevo, para que así comprueben lo perfectamente que está. El caso es cuando ha afirmado que les enseñaría el testículo. "Cuando ya tenga mi programa ahí con vosotros, voy y os enseño el huevo". ¿Se refiere el presentador a que volverá a colaborar con 'Sálvame' o a que hay otro programa en nevera? Todo se verá.