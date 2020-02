10 televisivos que dijeron "¡me voy de la tele y no vuelvo!" y volvieron: De Rosa Benito a Carlos Lozano

El hecho de estar expuesto en televisión durante mucho tiempo supone un desgaste emocional y físico que muchos de los rostros famosos ya conocen o han vivido en algún momento durante su carrera. Es por esta razón que algunos de ellos deciden decirle adiós a la pequeña pantalla, en ocasiones de forma definitiva y en otras ocasiones no tanto. De hecho, muchas de las despedidas dramáticas de la televisión acaban suponiendo tan solo un hasta luego, ya que los que aseguraban no volver a pisar un plató, vuelven a él tras recapacitar sobre su decisión de alejarse de los focos mediáticos. Aquí va una lista de todos aquellos que aseguraron no volver a la televisión en algún momento de su carrera y finalmente retomaron su vida como personaje televisivo.

1 Rosa Benito

La máxima exponente de esta situación sería sin duda Rosa Benito. La que fuese cuñada de Rocío Jurado y posterior colaboradora de televisión fue la protagonista de muchos ultimátums al medio, más especialmente al programa donde trabajó durante mucho tiempo, 'Sálvame'. Tal fue la confrontación entre ella y el espacio de tertulia que Benito aseguró que "antes de volver a bajar las escaleras de 'Sálvame', se cortaba las piernas". Aun así, Rosa Benito tuvo que tragarse sus palabras ya que meses después de dicha declaración reapareció en 'Sábado deluxe', la versión nocturna del programa, para comentar 'Supervivientes'. De hecho, la excolaboradora de 'Sálvame' aseguró haberse sentido muy emocionada al pisar de nuevo el plató que la acogió durante tanto tiempo. Desde entonces, la peluquera se ha dejado ver puntualmente también en otros programas como 'Ya es mediodía' y recientemente participó en 'Ven a cenar conmigo: Gourmet Edition', donde se proclamó ganadora.

2 Raquel Bollo

Otra de las personas que ha protagonizado una vuelta a la televisión tras asegurar que no volvería al medio es Raquel Bollo. Durante su etapa de colaboradora de 'Sálvame', se vio sobrepasada por ciertas situaciones personales y decidió alejarse de la pequeña pantalla durante casi dos años. Aun así, pasados esos dos años de descanso mediático, Raquel Bollo tomó la decisión de volver a trabajar en la tertulia vespertina de Telecinco. ¿Pero qué le llevó a tomar esa determinación? Tal y como ella contó en su vuelta, los problemas económicos estaban a la orden del día en su vida y esa fue la razón principal por la que Raquel Bollo retomó su carrera como personaje televisivo, convirtiéndose de nuevo en colaboradora habitual de 'Sálvame'. Una vuelta al plató de Mediaset que prácticamente todos sus compañeros aplaudieron, recibiéndola con los brazos abiertos.

3 Chabelita Pantoja

"Hasta aquí mi legado", pronunciaba Chabelita Pantoja a principios de diciembre de 2018 para un programa radiofónico de la cadena Mediaset. Esta era la forma en la que la joven de entonces 23 años afirmaba dejar la televisión para siempre, centrándose así en otros proyectos importantes que tenía entre manos. Aun así, las palabras de Isa Pantoja pronto cayeron en saco roto ya que tan solo una semana después se anunciaría la entrada de la hija de Isabel Pantoja en la sexta edición del famoso reality 'GH VIP', donde sería la primera expulsada. Desde entonces, no hemos dejado de ver a Chabelita pisando los platós de televisión, ya sea comentando otros formatos televisivos o respondiendo a preguntas sobre su vida personal en espacios como 'El programa de Ana Rosa' o 'Ya es mediodía', donde es colaboradora habitual.

4 Mila Ximénez

En esta ocasión nos encontramos con un caso algo más diferente a los anteriores. Y es que Mila Ximénez es una de las colaboradoras de 'Sálvame' que más ha amenazado con dejar la televisión pero nunca ha llegado a hacerlo del todo. Ha abandonado el plató del programa en el que trabaja en incontables ocasiones por discusiones con sus compañeros pero siempre vuelve a sentarse en su silla habitual de 'Sálvame'. Aun así, la colaboradora sí se mantuvo alejada de los focos durante un tiempo tras anunciar su retirada de la televisión aunque esta fue tan solo momentánea para someterse a varios retoques estéticos. De esta manera, su regreso al medio no fue tan sonado o esperado como el de Rosa Benito o Raquel Bollo, pero lo cierto es que su ausencia se notó considerablemente en las tardes ya que Ximénez es alguien muy temperamental que proporciona muchos momentos dramáticos e irrisorios que se echaron en falta durante su ausencia.

5 Kiko Matamoros

Al igual que Mila Ximénez, Kiko Matamoros ha desaparecido en más de una ocasión de 'Sálvame' para poder someterse a retoques estéticos. Pero lo cierto es que en 2017 sí que hubo un momento en el que el colaborador de 'Sálvame' decidió retirarse de la televisión porque se encontraba agotado. En menos de un año desde el anuncio de su retirada, el colaborador de 'Sálvame' volvía al plató para convertirse en el nuevo defensor de la audiencia, con tan solo una pequeña sección dentro del programa. Su figura como portavoz de los espectadores poco tardó en volver a convertirse en la de colaborador habitual de 'Sálvame', retomando su puesto en el Eje del Mal junto a Mila Ximénez y Kiko Hernández. Decisión que todos sus compañeros, excepto Lydia Lozano, aplaudieron, acogiendo de nuevo al empresario que afirmó no poder vivir sin la televisión.

6 Ylenia Padilla

Conocida como una de las participantes más mediáticas de 'Gandía Shore', Ylenia Padilla llegó a convertirse en todo un personaje televisivo tras su paso por el reality de MTV. Desde entonces, la joven se estrenó en 'Sábado deluxe' con una entrevista y a partir de ahí pasó a formar parte del universo Mediaset, participando puntualmente en 'Sálvame' y más tarde como concursante de 'GH VIP 3'. Después de su paso por el reality de Telecinco, la fama de la valenciana subió como la espuma y, tal y como reconocería más tarde, no supo gestionarla bien. Así fue como de un día para otro Ylenia desapareció del foco mediático, incluso de las redes sociales. Tras un tiempo alejada de la televisión, a principios de 2018 volvió a dar una entrevista para 'Sábado deluxe' donde contó todo por lo que había pasado y las razones por las que decidió retirarse de la pequeña pantalla: depresión, muchas traiciones y demasiados bolos nocturnos. Desde entonces, la joven no ha dejado de participar en el medio, regresó a 'GH Dúo' y, de un tiempo a esta parte, cuida más sus intervenciones en 'Sálvame', 'Viva la vida' y los debates de los diferentes realities que comenta.

7 Alba Carrillo

La modelo Alba Carrillo ha decidido dejar la televisión en más de una ocasión. Una de las primeras veces fue en el año 2018, cuando la joven se alejó de los programas en los que trabajaba para centrarse en ciertos asuntos judiciales que le traían de cabeza desde hacía ya un tiempo con sus exparejas. La actividad de Carrillo poco tardó en reanudarse, ya que siempre le han surgido nuevos proyectos en los que participar, desde 'Hable con ellas' hasta su último paso por 'GH VIP 7'. Pero los altibajos de la modelo en el mundo de la televisión siguen a la orden del día. De hecho, desde su salida del reality de Telecinco, Alba Carrillo no ha vuelto todavía al foco ya que se ha visto sobrepasada por la situación al salir de la casa de Guadalix y no se siente con fuerzas de volver a 'Ya es mediodía', donde trabaja como colaboradora habitual.

8 Terelu Campos

Terelu Campos se ha declarado desde siempre una apasionada de la televisión, aunque la verdad es que la hija de María Teresa Campos ha anunciado en más de una ocasión su retirada del medio, eso sí, siempre por diferentes motivos. Y es que la salud de la colaboradora le ha jugado muy malas pasadas en varias ocasiones, razón por la que tuvo que ausentarse en varias ocasiones. En enero de 2014, Terelu Campos explicaba en 'Sálvame' que se alejaba de los medios porque no era feliz con su trabajo pero tan solo unos meses después, en julio del mismo año, la colaboradora retomaba su carrera como personaje televisivo en la tertulia de Telecinco. Tras este amago de retirada de la televisión, Terelu Campos ha seguido vinculada a cadenas como Telemadrid con programas como 'Huellas de elefantes' o 'Aquellos maravillosos años', pero su relación con 'Sálvame' sí se dio por terminada tras una fuerte discusión en abril de 2019, cerrando una etapa de casi nueve años como colaboradora del programa. No obstante, todavía podemos verla como colaboradora de 'Viva la vida'.

9 Carlos Lozano

El presentador de televisión Carlos Lozano ha sido uno de los más reconocidos por su trabajo en programas como 'El precio justo', 'Operación Triunfo' o 'Granjero busca esposa'. Pero si dejamos a un lado su faceta como presentador de televisión y nos centramos en su figura como personaje televisivo, podríamos destacar su participación en la cuarta edición de 'GH VIP', donde todos sus conflictos con Mónica Hoyos y Miriam Saavedra salieron a relucir más que nunca. Fue entonces cuando el madrileño decidió retirarse del foco mediático tras otorgar una entrevista en noviembre de 2018 para 'Sábado deluxe' donde afirmaba que necesitaba descansar. No fue hasta su confirmación como concursante de 'Supervivientes 2019' cuando el presentador de televisión volvió a exponerse de forma explícita ante la audiencia, si bien es cierto que tras sus últimas polémicas con sus expareja, cuesta verle en los platós.

10 Máximo Huerta

El último televisivo del que vamos a hablar ha sido una de las personas que más tiempo se ha mantenido alejado de los focos desde su "retirada" hasta su vuelta al medio. El periodista Máximo Huerta se incorporó al equipo de 'El programa de Ana Rosa' en 2005, donde estuvo trabajando hasta 2015, año en el que decidió dejar el formato para centrarse en su carrera como escritor. "Ha llegado la hora de navegar a un nuevo puerto", explicaba el copresentador en sus redes sociales al conocerse la noticia de su partida de la televisión. Un año después, se ponía al frente del programa de viajes 'Destinos de película'. Tras su breve periplo como ministro de Pedro Sánchez y un largo silencio mediático, en julio de 2019 decidía volver a la pequeña pantalla como presentador de 'A partir de hoy', un magacín de La 1 centrado en la actualidad, la información y el entretenimiento. Desde entonces sigue al pie del cañón delante de las cámaras cada día.