Por Redacción |

Nuria Marín no olvida su pasado televisivo. La catalana ha sido hasta hace poco una de las presentadoras principales de Mediaset, pero el giro del grupo de comunicación la dejó fuera de Telecinco. Meses después ha vuelto a recordar su etapa profesional más importante y sus dos grandes proyectos, 'Sálvame' y 'Socialité'.

En una entrevista concedida a Catalunya Radio, la comunicadora ha querido dirigirse a algunos compañeros de Mediaset por cómo se sintió en la recta final del programa de las tardes: "Tenía la sensación, caminando por los pasillos de Mediaset, de que había gente que

La comunicadora ha reflexionado sobre el periodismo del corazón sin ocultar sus decisiones más polémicas: "La prensa rosa tiene límite. Yo he hecho cosas por las que debería ir al infierno. He hecho cámaras ocultas, he emborrachado a gente para conseguir información. Cuando empecé en 'Cazamariposas' me di cuenta del corazón que quería hacer, tratado desde el humor", ha recalcado.

Nuria Marín también ha querido defender a 'Sálvame' de las críticas que recibió durante su cancelación: "Yo creo que calificar de telebasura un programa es insultar a los espectadores que lo consumen", ha sentenciado en la entrevista en el medio catalán para recalcar su apoyo al formato meses después de ser cancelado por Telecinco.