Rubén Ochandiano se sintió "tangado" en 'MasterChef Celebrity': "Sabía de lo que iba, pero no. Era peor"

'MasterChef Celebrity' volvió a envolverse en polémica el pasado 30 de octubre con el abandono voluntario de Rubén Ochandiano, sobre todo por sus posteriores declaraciones en redes sociales: "Al editar el programa de anoche a Macarena Rey se le olvidó incluir una frase que repetí hasta en dos ocasiones". El actor ha explicado por qué aceptó el programa y cómo fue su posterior mala experiencia en una entrevista para El País.

Ochandiano ha vuelto a hacer mención a la CEO de Shine Iberia al narrar cómo la conoció: "y alguien le dijo: '¡Pues Rubén ve mucho ' MasterChef '!'". El actor de ' Al salir de clase ' ha destacado que fue el dinero lo que le hizo aceptar: "".

"Estuve a punto de decir que no", asegura Ochandiano, pese a que le venía bien el dinero para producir su próximo proyecto. "La realidad es que tampoco me está llamando Sorogoyen para hacer de protagonista con Bardem y no todos los días tengo cuatro proyectos para elegir que me fascinen", pensó el actor al tantear la oferta. Finalmente, tal y como se ha visto en televisión, lo aceptó: "Me pareció económicamente suculento, me pareció una travesura simpática, probablemente movido por cierta desilusión al sentir, en ocasiones, que recibía propuestas de trabajo por debajo de mis posibilidades".

La mala experiencia de Ochandiano y su amistad con Pitingo

El madrileño afirma que algunos compañeros de profesión le advirtieron para que no entrara al programa: "Afronto lo que ha pasado sin ninguna intención de victimizarme". "Yo pensé que sabía de lo que iba, pero cuando llegué allí resultó que no. Era peor", añade sobre su experiencia. Ochandiano también ha hablado de sus sonadas declaraciones en redes sociales: "Soy consciente de que el programa ha intentado hacer un montaje que no generase polémica, pero me pareció muy feo que justo editaran tanto a su favor ese final".

"Me pedían cosas que trascendían lo culinario, pero el que más y el que menos sabe cómo funciona el formato, así que no quiero victimizarme", reitera el exconcursante alejándose del papel de víctima. "El asunto es que no se correspondía con lo que se me había explicado previamente, así que me sentí un tanto tangado a nivel personal", cuenta Ochandiano sobre su experiencia.

Rubén Ochandiano también ha mencionado su amistad con Pitingo, que en menor medida ha sido percibida de forma similar al dúo de Cristina Cifuentes e Inés Hernand: "Me he llevado muy bien con Pitingo, que es menos de derechas de lo que la gente cree, lo que pasa es que es muy vehemente explicándose, pero hablando a calzón quitado tiene opiniones que matizan mucho el titular". El actor ha comparado la actitud del cantante con la de Hernand: "En general creo que Inés es un claro ejemplo de alguien que habita lo que decíamos antes: le pueden sus ganas de querer dar titulares constantemente".