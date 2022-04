Oleada de críticas para 'Élite 5' por trivializar la violación: "¡Qué asco!"

'Élite' suele tratar temas de lo más polémicos, y la quinta temporada no ha sido una excepción. La popular y esperada serie de Netflix introdujo nuevas caras que se han incorporado al elenco principal, estando más que nunca en la palestra. Por supuesto, su lanzamiento no iba a pasar desapercibido, dando mucho de qué hablar, concretamente, por el tratamiento que la ficción le da a una violación.

Durante la cuarta tanda de episodios, se dio a entender que Phillipe (Pol Granch) violó a Cayetana (Georgina Amorós). No obstante, esta vez ha entrado en escena un nuevo personaje, que es Isadora (Valentina Zenere), quien parece inclinarse más por los argumentos del francés. "Pensaba que te molaba este rollo", le dijo contundentemente, llevándose una respuesta como rechazo; de hecho, las palabras de la argentina dejaban una sensación de legitimidad en lo que le había hecho a Cayetana.

No obstante, otra de las escenas que chirría a los espectadores se produce cuando ambos cruzan las puertas de Las Encinas. Allí, mantienen una conversación en la que ella parece mostrarse culpable de lo que ha sucedido: "Cuando no eres consciente de tus actos, te puede salir eso, pero no siempre", dice Cayetana, quitándole toda la responsabilidad. Incluso, quedando se dejaba ver como la causante de todo, palabras que han provocado una fuerte reacción en Twitter.

Primer capítulo de la última temporada de Élite, banalizando la violación.

Fin de la temporada y la serie para mí, que ya hizo esto mismo en la temporada anterior.

Ni una oportunidad más. — Mujer Bruja (@cristinapinop) April 8, 2022

Me está dando un mal estar tremendo esta temporada de Elite por como están tratando el tema de la violación. No solo muestran lo mal que lo pasa un violador cuando la gente se entera, victimizándolo, ahora excusan la violación CON LA BEBIDA. Como si solo violaran los borrachos — Merche (@MercheLoAn) April 9, 2022

Elite, esa serie donde los violadores son las víctimas y a la violación le llaman "error" — Lucrecio (@Filipedes) April 9, 2022

Que asco me da #Elite hacen ver "normal" la violacion, drogas, todos contra todos, robar, matar ???????????? — Barbarita (@barbarita2204) April 8, 2022

En Élite además de no haber ni un gordo, TODOS hablan francés y entienden una confesión de violación a la primera — Sheilenita ???????????????? (@Sheishieteosho) April 8, 2022

El blanqueo a la violación y a cierta persona en concreto por parte de Élite... Telita — miau???? ?????????? (@miaumusics) April 9, 2022

Elite encubriendo la violación — la pili loko (@piliiiipenas) April 8, 2022

primeros 10 minutos de élite



a un tío le acusan de violación

protagonista: todo el mundo ? tiene derecho ? a redimirse ? — gwenllian ???? (@NaeSunflower) April 8, 2022

Elite acaba de decir que hay que perdonar una violación como si nada????? — SaraFangirl (@SaraFangirl16) April 10, 2022

De nuevo, en el punto de mira

Son muchos los espectadores que ya se quejaron durante la cuarta temporada sobre este asunto y que, a pesar de lo sucedido, decidieron volver a darle una oportunidad a la producción de Zeta Studios. Sin embargo, son muchos los que ahora se encuentran molestos por el tratamiento que le da la serie. Al tiempo, otros tantos no consideran de la misma forma este trato, sino que se centran en las segundas oportunidades.