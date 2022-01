Olvido Hormigos fue una de las protagonistas indiscutibles de 'Gran Hermano VIP 3' por su gran enemistad con Belén Esteban. De hecho, su paso por la casa le hizo ganar férreos seguidores por el trato que sufrió en Guadalix de la Sierra. Sin embargo, todo aquello queda muy lejos y la residente en Los Yébenes (Toledo) ha aparecido en la pequeña pantalla, declinando volver a trabajar en el medio.

Olvido Hormigos y Carlota Corredera, en 'Sálvame'

Durante la tarde del lunes 10 de enero, 'Sálvame naranja' se trasladó a la localidad castellana para conocer de primera mano qué fue de Olvido desde que Jorge Javier Vázquez, agarrándola del brazo, finiquitase su carrera televisiva desde el plató del 'Deluxe': "Eres una cerda", llegó a comentar. Años después de aquel complicado capítulo, se ha llegado a sugerir que tiene una especie de "fobia a las cámaras".

Muy reticente a mirar a cámara, la toledana declinó hablar con Omar Suárez: "Estoy bien. [...] No voy a decir nada. [...] En la televisión no tengo nada que decir". Mientras tanto, el reportero cuestionaba si estaba cerrada a cualquier oferta, tanto como colaboradora en el formato vespertino de La fábrica de la tele o incluso como concursante de 'Supervivientes'. Olvido se despidió con un tibio "hasta luego", mientras cruzaba la puerta de su casa.

Previamente a esta grabación, ambos habían hablado fuera de cámaras. El motivo real por el que se opone rotundamente a regresar a los platós de Telecinco tiene que ver con su duro pasado. Olvido se niega a que todo eso pueda removerse, sobre todo, para proteger a su hija. Cabe destacar que cuando estuvo en 'Gran Hermano VIP', la menor era muy pequeña y estuvo completamente ajena a las polémicas.

Tiene un nuevo empleo

Desde su salida de la televisión, Hormigos trabajó como ama de casa y cuidando a sus hijos. Sin embargo, 'Sálvame' desveló durante la mencionada tarde que había aplicado para una vacante como profesora a través de la Diputación Provincial de Toledo. La fecha seleccionada para que comenzase su actividad laboral como profesora de refuerzo en primaria fue la tercera semana de enero.

Aunque no pudimos escucharlo en boca de la docente de profesión, Omar Suárez aseguró que había dejado una pequeña puerta abierta al retorno: "De momento, no quiere televisión", sentenció en un primer momento. Instantes después, el de 'Sálvame' prosiguió narrando lo hablado en privado: "No puedo decir un 'no' tajante porque todo se puede escuchar y todo se puede hablar", habría asegurado Olvido.