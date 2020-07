Olvido Hormigos estalla contra 'Sálvame' a las puertas de su casa: "Ni se te ocurra grabarme"

Durante toda esta semana, 'Sálvame' ha seguido cebando la noticia de que una famosa con pasado televisivo habría ejercido la prostitución. El tema ha acabado salpicando a Olvido Hormigos, exconcursante de 'GH VIP', que se dio por aludida y llamó a la dirección del programa para advertir de que no sacasen su nombre a la palestra de ninguna manera.

Olvido Hormigos rehuye la cámara de 'Sálvame'

El reportero Kike Calleja se desplazó el jueves 16 de julio a Los Yébenes, localidad toledana en la que reside Hormigos, para conocer de primera mano sus impresiones sobre el tema. Sin embargo, la visita no hizo ninguna gracia a la exconcejala, que al encontrarse con las cámaras en la puerta de su casa respondió tajante y muy enfadada: "No me grabes, ni se te ocurra grabarme", reclamaba Hormigos sin resultado.

Olvido Hormigos, perseguida por 'Sálvame' en Los Yébenes

El equipo de 'Sálvame' destacó, además, el cambio físico de Olvido en estos últimos meses, puesto que lleva una etapa alejada de los focos y de la televisión. "La hemos visto muy cambiada, ella que siempre ha sido una mujer muy coqueta y que cuida su imagen", recordó Calleja, sorprendido por verla maquillada y vestida "como una mujer normal", fueron exactamente sus palabras.

Amenaza con acciones legales

Muy nerviosa ante la cámara, Hormigos tardó apenas unos segundos en entrar en su casa. Por el momento, 'Sálvame' todavía no ha desvelado la identidad de la famosa que habría mantenido una doble vida. Eso sí, Olvido Hormigos ya les ha advertido muy seriamente: si relacionan su nombre con esta historia, emprenderá acciones legales, según le trasladó a la dirección del programa.

El pasado 14 de julio, Kiko Hernández sembró la polémica al mencionar el nombre "Olvido" mientras hablaban de la presunta prostituta famosa, aunque el presentador se justificó explicando que todo había sido un lapsus. En agosto de 2019, Hormigos confesó que había vivido su propia "proposición indecente" al recibir una oferta de "100.000 euros a cambio de sexo".