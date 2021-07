La noche del domingo 4 de julio, Telecinco emitió la décimo tercera gala de 'Supervivientes: Conexión Honduras' con Jordi González al frente. Una cita en la que se mostraron nuevas imágenes de la convivencia entre los concursantes de 'Supervivientes', entre las que se mostró el bajón que sufrió Gianmarco Onestini tras discutir con Olga Moreno, y por el que el italiano rompió a llorar de un modo nada habitual.

Melyssa trata de consolar a Gianmarco en 'Supervivientes'

"¿Alguien me quiere ayudar?", planteó Onestini a sus compañeros, a la hora de preparar un plato para todos, momento en el que comentó que "necesito un rodillo, preparar la mesita". "Si tú quieres que te ayude a buscar un rodillo, vamos...", declaró Moreno, con cierto sarcasmo, tras lo cual añadió que "te puedo hacer la masa si quieres". "Que no me ayuda nadie, no pasa nada", replicó el italiano, ante su comentario, antes de reconocer que "quería un poquito de compañía, ragazzi". "Eso es otra cosa. Si tú quieres compañía, soy la primera que estoy a tu lado acompañándote. Pero si es para buscarte un rodillo...", manifestó Moreno.

"Sinceramente, no pasa nada", aseguró el italiano, a quien su compañera sorprendió al saltar de un modo totalmente inesperado. "¿Puedo hablar sin que me pises o me tienes que seguir pisando?", soltó Moreno, ante un aparentemente tranquilo Onestini, que no tardó mucho en estallar, una vez lejos de la superviviente. "¡Estoy harto, porca troia! ¡No se puede hacer nada! ¡No aguanto más, de verdad!", gritó el italiano, entre lágrimas, acompañado por Melyssa Pinto, quien siguió sus pasos hasta un lugar apartado, mientras Lara Sajén y Alejandro Albalá criticaban su comportamiento. "Tengo que aguantar todo, se quejan de todo. No hago nunca bien nada", protestaba mientras Onestini, sin dejar de llorar, en compañía de Pinto.

"No le pido nada a nadie"

"No aguanto más a esta gente, de verdad", confesaba el italiano, derrumbado, tras lo cual aseguró que "no estoy diciendo nada. No le pido nada a nadie, nunca". "Yo no piso a nadie en mi vida. No lo he pisado nunca", defendió el italiano, sobre las palabras de Moreno. "Si tú te sientes solo, ven y me lo dices", lo invitó Pinto, molesta por el hecho de que su compañero hubiera "tenido que llegar a este punto". "¿No podías haberme dicho que fuéramos a hablar? No me gusta verte así, no me gusta ver a los hombres llorar. Y encima te veo así y no puedo", confesó la catalana, antes de abrazar a su desconsolado compañero. Finalmente, Moreno se acercó a Onestini para pedirle perdón por la confusión. "No me gusta verte así, no puedo", confesaba la sevillana, mientras le daba besos y abrazos a su compañero.