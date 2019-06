'Supervivientes 2019': Carlos Lozano se reencuentra con Miriam Saavedra, su nueva compañera de Palafito

'Supervivientes 2019' ha recuperado, este martes, en 'Tierra de Nadie', las visitas de sus míticos fantasmas. El programa ha comenzado con su primer fantasma del pasado, Miriam Saavedra, que tiene enlace directo con dos de los concursantes actuales: Mónica Hoyos y Carlos Lozano. Con este último tendrá que convivir la peruana los próximos días en El Palafito.

Miriam se disfraza de unicornio para reencontrarse con Carlos

La llegada de Miriam ha sido del todo surrealista. La concursante ha llegado disfrazada de unicornio ocultando su rostro, aunque Carlos parecía saber perfectamente de quién se trataba. Cuando fue descubierta, Saavedra explicó a su ex que venía en calidad de "fantasma del pasado" e intentó tranquilizar al concursante asegurándole que no vivirá con él todo el tiempo que dure su visite.

A pesar de que el encuentro fue algo frío, Lozano le echó en cara lo que Miriam le había hecho en el pasado, una frase que la peruana quiso que aclarase: "¿Qué te he hecho? he sido muy buena novia y muy buena exnovia". Aunque Carlos no estaba en absoluto de acuerdo con esta afirmación, el tema quedó zanjado en ese instante.

Mónica podría haber vetado a Miriam

A pesar de tener también un conflicto abierto contra Mónica Hoyos, Miriam no se ha reencontrado con ella. El motivo podría ser una cláusula en el contrato de Hoyos que impediría este reencuentro. En 'Sálvame' aseguraban que Mónica habría vetado a Miriam en su contrato y esta sería la razón por la que el programa habría evitado su reencuentro.

No obstante, Hoyos ya conoce la presencia de su compatriota en el programa. Han sido el resto de sus compañeros los encargados de comunicárselo. La concursante ha fingido no saber de quién se trataba.