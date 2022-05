Omar Suárez se queda a las puertas de vivir la Final del Festival de Eurovisión 2022 por un "dudoso positivo", como lo ha llamado él mismo. Es más, el propio reportero de 'Sálvame' se encargó de comunicar que arrojó este resultado en un control rutinario de Covid-19. A pesar de todas las semanas de trabajo, el protocolo establecido por la organización le obliga a tener que volver a España de manera inmediata.

Después de toda la cobertura que ha realizado del Festival, el colaborador ha abandonado el micrófono justo antes del momento más importante: "El protocolo es así". Suárez ha explicado que dio positivo en Turín y, por eso, ha tenido que volver a España de manera inmediata. Sin embargo, ya en nuestro país, ha dado negativo en dos tests diferentes .

Ayer di "dudoso positivo" en Turín y he tenido q volver a España. Aquí he dado negativo en 2 pruebas pero el protocolo es así. Quiero agradecer a @eurovision_tve @evamora_tve @MariaEizaguirre lo bien q me han tratado y lo fácil q m lo han puesto ??Otro año será #EUROVISION pic.twitter.com/RKVX9gOybn