El 20 de octubre de 1999, Fuji TV incorporó a su parrilla el primer episodio de 'One Piece', anime basado en el manga homónimo que nació algo más de dos años antes, a través de la revista nipona Weekly Shonen Jump. Producción a cargo de Toei Animation, la serie ha seguido en emisión desde entonces, sumando ya veintidós años de trayectoria en los que sus encargados y la misma obra han sido protagonistas de hechos tan curiosos como, en ocasiones, únicos.

La historia del pirata Monkey D. Luffy, también conocido como Sombrero de Paja o Mugiwara, y su tripulación, mientras surcan los mares, ha ido alcanzando popularidad a lo largo del tiempo, tanto en el mundo del manga como en el de la televisión, hasta el punto de que es considerado uno de los animes más conocidos de la actualidad, incluso familiar para aquellos que no han disfrutado de sus múltiples aventuras. Por eso, ante su larga trayectoria y popularidad, en FormulaTV recogemos algunos de los curiosos datos que la obra ha dejado tras de sí a lo largo de sus más de dos décadas de emisión.

1 Una historia que solo iba a durar cinco años

La primera aparición de Luffy, protagonista de 'One Piece', en el episodio inaugural

A pesar de que 'One Piece' ha superado ya las dos décadas de emisión, al igual que el manga, lo cierto es que su creador, en un principio, concibió la obra para que concluyera en 2002, es decir, para que se prolongara solo a lo largo de cinco años. Oda incluso tenía ya planeado por entonces un final. Sin embargo, mientras Oda desarrollaba los personajes y sus aventuras, la historia se fue alargando, hasta convertirse en la obra que es en la actualidad.

De hecho, en la actualidad, con el manga alcanzando su centésimo volumen y, el anime, su milésimo episodio, Oda apareció en diversas publicaciones japonesas mientras dibujaba el manga, junto a un texto que rezaba: "la historia está en su etapa final". El creador incluso anticipó en 2020 que tenía previsto concluir el manga en unos cuatro o cinco años más, lo que dejaría a la obra, tanto publicada como en televisión, cerca de cumplir sus treinta años de recorrido.

2 Récord Guinness de copias impresas

Algunos de los volúmenes del manga 'One Piece'

A finales de 2014, la obra de Oda entró en el Libro Guinnes de los Récords por conseguir el "mayor número de copias publicadas de una misma serie de cómics por un solo autor". Por entonces, el manga de 'One Piece' había vendido 320.866.000 desde que nació en 1997, cifra que no ha dejado de superar desde entonces: a principios de este mismo año, el manga alcanzó la increíble cifra de 490 millones de copias en todo el mundo, superando así su propio récord. Esta cifra, de hecho, implica que 'One Piece' ha vendido tanto como la obra de J. K. Rowling, la popular saga de Harry Potter.

En cuanto al reparto de dichas copias en todo el mundo, resulta curioso que, de ellas, tan solo 90 millones hayan sido vendidas en unos 42 países extranjeros, mientras que el resto, 400 millones de copias, se han comprado tan solo en territorio nipón, lugar de nacimiento del manga 'One Piece'. Todo ello, a las puertas del lanzamiento de su volumen número cien, que salió al mercado en septiembre de este mismo año, acompañado de contenido extra especial para celebrarlo, como varias páginas de contenido extra sobre la obra. Además, en 2020, el manga creado por Oda se situó en segundo puesto entre los más vendidos, con 4.885.538 de copias, tan solo superada por "Kimetsu no Yaiba", con 45.297.633 de copias.

3 A punto de cumplir sus 1.000 episodios

Imagen promocional oficial de los 1.000 episodios de 'One Piece'

A principios de septiembre, en plena emisión de nuevos episodios de 'One Piece', se dio a conocer la fecha concreta en la que se lanzaría el cercano episodio número mil: el 21 de noviembre de 2021. Una ocasión muy especial tanto para los fans como para los responsables del anime, razón por la que Toei Animation ya ha comenzado más de un mes antes con las celebraciones.

Apenas unas semanas después de que se confirmara la fecha de emisión de ese icónico episodio, la empresa de animación reunió a los encargados de poner voz a los protagonistas de la serie, para una pequeña fiesta, en la que el equipo mostró una especie de corona floral con la cara del Thousand Sunny, el barco con el que Luffy y su tripulación surcan actualmente los mares. Una celebración a la que se sumará un "anuncio especial" durante la emisión del milésimo episodio, y que muchos apuntan a que podría estar relacionado con el lanzamiento de una nueva película sobre la famosa banda pirata.

4 Es uno de los animes más largos del mundo

Luffy, protagonista de 'One Piece', en uno de sus últimos episodios hasta la fecha

Dada su gran popularidad, no sorprende que muchos de los que conocen 'One Piece', hayan visto o no la serie, la consideren el anime más largo de la historia al saber que está a punto de alcanzar los mil episodios. Sin embargo, la serie basada en la obra de Oda no solo no ostenta dicho título, sino que también está lejos de conseguirlo: el primer lugar lo ocupa 'Sazae-san', anime nacido en 1969, con 7.500 capítulos.

Dicha cifra, de hecho, le otorgó a la historia de Sazae Fuguta y su familia, en 2013, el Récord Guinness a la serie de animación más larga del mundo. El segundo puesto, se lo llevaría 'Nintama Rantarou', serie que cuenta las aventuras de Rantarou, Kirimaru y Shinbei en su colegio para ninjas, que se estrenó en 1993 y supera los 2.100 capítulos. En cuanto al cobre, pertenecería a 'Oyaku Club', anime que se emitió entre 1994 y 2013, cuando la historia de los alienígenas Lun y Rompa en la tierra sumó 1.818 capítulos en total. Una cifra más próxima a aquella en la que se sitúa actualmente 'One Piece', pero aún lejana.

5 Cuenta con nueve temporadas con 36 arcos

Trafalgar D. Law, Eustass Kid y Luffy en 'One Piece'

A lo largo de sus veintidós años de emisión, la historia de 'One Piece' se ha dividido en un total de nueve temporadas o sagas: la de East Blue, la de Arabasta, la de La Isla del cielo, la de Water 7, la de Thriller Bark, la de la Guerra de Marineford, la de la Isla Gyojin, la de La Alianza Pirata y Dressrosa y la de Los Cuatro Emperadores, en la que la serie se encuentra en la actualidad. Además, cada una de ellas se divide en varios arcos narrativos, hasta un total de 36 en el caso de los principales, a los que se suman varios de "relleno" o exclusivos del anime, que no se incluyen en el manga. Todo un recorrido que ha ido diferenciando las distintas tramas que han vivido los protagonistas de 'One Piece' mientras cruzaban los distintos mares de su peculiar mundo en busca del tesoro del mítico pirata Gold D. Roger.

6 Se ha emitido en más de una treintena de países

La tripulación de Luffy en uno de los episodios de 'One Piece'

A raíz de su enorme éxito en Japón, 'One Piece' ha logrado cruzar las fronteras de su país de origen para colarse en otros lugares del mundo, España incluida. De hecho, en nuestro país, el anime ha sido emitido por múltiples canales, comenzando por Telecinco y pasando por otros como Jetix, ETB3, TVG o Boing, algo que también ha ocurrido en el caso de otros países de Europa como Alemania, Bélgica, Francia, Italia, Portugal o Reino Unido. A estos también se han sumado países de Asia como China, Corea del Sur, Filipilas, India, Indonesia, Israel, Malasia, Singapur, Taiwán, Tailandia, Turquía o Vietnam.

Asimismo, el fenómeno de 'One Piece' también ha alcanzado América, donde se ha emitido en Estados Unidos, Canadá, Brasil, Chile, México o Venezuela, además de otros lugares como Australia, Nueva Zelanda o Sudáfrica, lo que suman una treintena de lugares en los que la historia de Oda ha estado más o menos presente. De hecho, en la actualidad, en Europa es Crunchyroll la encargada de emitir oficialmente los episodios de 'One Piece', al igual que ocurre en Medio Oriente, en Estados Unidos, Canadá o Latinoamérica, siendo dicho distribuidor uno de los más populares a la hora de emitir el anime.

7 Incluye crossovers con 'Toriko' y 'Dragon Ball Z'

Luffy junto a Goku y Toriko en 'One Piece'

Mil episodios dan para mucho y, puesto que Oda ha confesado en múltiples entrevistas que 'Dragon Ball' ha sido su principal fuente de inspiración a la hora de desarrollar 'One Piece', no sorprende que uno de los crossovers de la serie contara con la presencia de Goku. No obstante, dicho popular personaje no fue el primero en introducirse en el universo de Luffy y compañía: los piratas ya tuvieron la oportunidad de interactuar con el protagonista del anime 'Toriko' en un par de episodios estrenados en 2011, antes de que se sumara a él el protagonista de 'Dragon Ball', dos años más tarde.

8 Ha dado origen a catorce películas

Los Piratas de Sombrero de Paja en la última película de 'One Piece' hasta la fecha

A raíz del éxito del manga y del anime de 'One Piece', el recorrido de ambos ha dado pie a que Toei Animation haya ido desarrollando a lo largo de los años varias películas basadas en sus protagonistas. La primera de ellas salió a la luz en el año 2000, bajo el título de "One Piece: El gran pirata de oro", mientras que sus sucesoras se fueron sacando cada año, hasta 2009. Por entonces, no fue hasta 2011 cuando salió una nueva producción cinematográfica, "One Piece 3D: Persecución del Sombrero de Paja", a las que han seguido "One Piece Film: Z" (2012), "One Piece Film: Gold" (2016) y la decimocuarta y última, hasta la fecha: "One Piece: Stampede", estrenada en 2019.

9 Netflix, encargada de su primera versión live-action

Logo oficial del live-action de 'One Piece' de Netflix

A principios de 2020, Netflix dio a conocer el hecho de que había dado luz verde a la adaptación real del anime 'One Piece', proyecto que llevaba buscando su sitio desde 2017. Un proyecto que, por entonces, se confirmó que estaría a cargo de Steven Maeda ('Perdidos') y Matt Owens ('Agents of SHIELD') quienes, además, ejercerán de productores ejecutivos junto al propio Oda, Adelstein y Becky Clements de Tomorrow Studios. A ello se sumó, además, el anuncio de que la serie contaría con diez episodios, que apunta a que arrancará en la fase final del manga original, tal y como confesó el propio Oda.

Ya a principios de septiembre de este mismo año, con el anime y el manga de 'One Piece' alcanzando cifras icónicas, la compañía de streaming compartió la imagen del guion de este proyecto, al igual que el logo oficial de la serie, con un enfoque 3D. De ese modo, en la primera imagen, se podía leer que el primer episodio se llamaba "Romance Dawn", título del episodio piloto que Oda presentó cuando su obra aún no formaba parte del catálogo de la empresa editorial Shueisha. Unas fotografías que, además, confirmaban que el proyecto seguía adelante, por ahora sin una fecha aproximada de estreno.

10 Origen de parques, exposiciones y restaurantes

Imagen de la cuenta oficial de 'One Piece' sobre la exposición de la serie en Kumamoto

El impacto de 'One Piece' ha ido más allá del manga y del anime, hasta el punto de que, en Japón, Universal Studios incluyó atracciones basadas en la obra de Oda, al igual que ocurrió con otras producciones como 'Dragon Ball X', 'Jojo's Bizarre Adventure' o 'Gintama'. Asimismo, también se ha creado un espectáculo en vivo, al igual que se construyó un Thousand Sunny a tamaño real en el área de One Piece del complejo Laguna Ten Bosch, situado en la ciudad nipona de Gamagori, donde también se pueden ver una réplica real de las tumbas de Barbablanca y Ace que se pueden ver en la serie.

Asimismo, el área de Minato-ku de Tokio cuenta con un parque temático cubierto, en el que se pueden ver esculturas y restaurantes temáticos, al igual que juegos basados en el anime. El complejo incluso incluye réplicas del interior de los barcos que se han visto en la serie o de las escenas más icónicas de la historia de Luffy y compañía, e incluso un espectáculo en vivo. Iniciativas destinadas a los fans de la obra, a la que también se suman exhibiciones sobre 'One Piece', como la que tuvo lugar a principios de año en la ciudad de Kumamoto. Y es que la popularidad del manga y del anime en Japón, ha dado pie a numerosas atracciones con las que deleitar a los fans más allá de ambas obras audiovisuales.

11 Luffy, embajador de los Juegos Olímpicos

Luffy, protagonista de 'One Piece', embajador de Tokio 2020 junto a otros personajes de anime

A raíz de la popularidad de 'One Piece' y sus personajes, especialmente de su protagonista, Luffy, Japón aprovechó su papel como anfitrión en los Juegos Olímpicos de 2020 (que se retrasaron un año por la irrupción del coronavirus) para situar a dicho personaje como uno de los "embajadores" de la cita deportiva. El Comité Olímpico de Japón incorporó junto al famoso pirata a otros icónicos personajes de sus ficciones más conocidas: Astro Boy, Sailor Moon, Shin-chan, Naruto, Jibanyan, Goku, Cure Miracle y Cure Magical.

De hecho, el comité empezó su campaña de marketing en 2017, cuando puso a la venta mercancía oficial con los distintos personajes icónicos de sus producciones más conocidas, siendo uno de los productos más populares entre los turistas. Todo ello después de adquirir las pertinentes licencias de cada estudio, lo que les permitió vestirlos con los uniformes oficiales. Sin embargo, tras la expansión del Covid-19, las protestas en contra del uso de dichos personajes a favor de un evento tan multitudinario e inadecuado, dadas las circunstancias, ninguno de ellos fue utilizado en la ceremonia de inauguración en la que, en cambio, sí se escucharon temas de videojuegos como Final Fantasy, Kingdom Hearts, Hunter x Hunter, Dragon Quest o Sonic, para deleite de sus seguidores.