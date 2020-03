Oprah Winfrey sufre una aparatosa caída mientras impartía una conferencia

El nombre de Oprah Winfrey es sinómino de éxito, da lo mismo el área en el que decida formar parte porque siempre consigue hacerse de oro. Es una de las mujeres más poderosas, influyentes y ricas de nuestra época. Esta periodista, presentadora de televisión, productora, actriz, empresaria, filántropa y crítica de libros estadounidense se hizo realmente conocida por su programa 'The Oprah Winfrey Show', el espacio de entrevistas más visto en la historia de la televisión y que se ha hecho con numerosos premios Emmy. No obstante, en esta ocasión, la productora no es noticia por alguno de sus fantásticos proyectos, si no por un pequeño accidente que sufrió este fin de semana en Los Ángeles.

Empieza el show de #Oprah en L.A. con una inesperada caída que, sin embargo, no interrumpió la presentación.

La famosa presentadora americana ha sufre una aparatosa caída mientras daba una charla de la gira "2020 Vision: Your Life In Focus". Casualmente Ophra estaba explicado al público lo importante que es tener "equilibrio": "Bienestar, para mí, significa que todo está en equilibrio. Y el equilibrio no significa que todas las cosas sean iguales o estén en paz en todo momento", comentaba la productora que justo en ese momento dio un mal paso que la hizo caer al suelo.

Este pequeño traspiés no interrumpió la charla pero sí ha hecho que el video se haya hecho viral en las redes debido a esta pequeña casualidad. La productora se quedó sentada en el suelo por un momento y con humor quiso quitarle importancia al asunto: "¡Zapatos equivocados!", bromeaba mientras se ponía en pie de nuevo sin ningún problema. Minutos después la periodista decidió cambiarse de calzado para prevenir posibles caídas.

¿Qué es la gira "2020 Vision: Your Life In Focus"?

Se trata de un tour que esta haciendo la exitosa presentadora en asociación con Weight Watchers donde entabla conversación con figuras conocidas y tiene como objetivo "hacer del 2020 el año de renovación y celebrar todo lo que debemos ser". Personajes tan conocidos del panorama televisivo americano como Jennifer Lopez, Michelle Obama, Lady Gaga, Tina Fey, Amy Schumer, Dwayne Johnson o Kate Hudson ya han formado parte del evento que terminará el próximo 7 de marzo con Gayle King, mejor amiga de la presentadora, como última invitada.