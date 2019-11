Mila Ximénez, crítica con Alba Carrillo en 'GH VIP 7': "No sabía que una final podía cambiar la personalidad"

La noche del martes 26 de noviembre, Mediaset emitió una nueva gala de 'GH VIP 7' en la que Mila Ximénez, Antonio David Flores y Adara Molinero se enfrentaban a una posible salvación como nominados, en una semana en la que la casa parece más dividida tras la expulsión de Hugo Castejón. Una división que creció especialmente a partir de la gala del domingo 24 de noviembre, donde Mila, Antonio David y Alba Carrillo protagonizaron una fuerte disputa que parece haber dinamitado su relación por completo.

Mila Ximénez habla de Alba Carrillo en 'GH VIP 7'

Tras la discusión con Carrillo, Mila decisió desahogarse en el confesionario, donde lanzó duras críticas contra su compañera de reality. "Ayer fue una gala muy dura, nos dijimos cosas muy feas. Estoy agotada, muy baja, no quiero convivir con ellas", reconoció la concursante, abatida, haciendo referencia a Carrillo, Estela Grande y Noemí Salazar. "Tienen una capacidad de regeneración emocional que yo no tengo", observó Ximénez, antes de reconocer que había gente "con la que no me gusta convivir".

"Alba es una persona dañina", señaló entonces Ximénez, quien también compartió su opinión sobre Grande y Noemí, de quien tan solo señaló que estaba de un lado a otro. "Estela es capaz de todo por llegar a la final", opinó la concursante, que criticó el hecho de que Carrillo disparara "sin discreción". "Yo cuando hago daño, me quedo jodida", lanzó Mila, quien compartió su sensación de que Alba y sus compañeras se querían quedar solas "y jugar a las muñecas", además de calificar de "feo", el comentario que Carrillo había lanzado en la discusión de la gala del domingo con respecto a la denuncia por violencia de género contra Antonio David.

Hasta las mismísimas narices

"Yo no juego a las casitas con gente que es capaz de coger un fusil y dispararte por la espalda", criticó Mila, quien añadió que "no sabía que una final podía cambiar tanto la personalidad de la gente". "No quiere más que llegar a la final con sus compis", concluyó la colaboradora de 'Sálvame', quien también estalló tiempo después por las disputas entre Flores y Carrillo que acababan con ella implicada. "Estoy un poquito hasta las mismísimas narices", reconoció la concursante en el confesionario, quien señaló que ella no era "ni Noe ni Estela", quienes en su opinión seguían continuamente los pasos de Alba. "Luego dicen que soy la abeja reina, no te jode", soltó Ximénez, antes de dar la razón a Castejón, quien había vaticinado un enfrentamiento entre ellos tras su marcha. "Si me voy el jueves, buen momento, porque si no se va a liar la de Dios es Cristo", aseguró Mila, tajante.