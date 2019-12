Alba Carrillo y Jordi González reafirman su reconciliación en 'GH VIP 7': "Conmigo te has portado muy bien"

La noche del domingo 9 de diciembre, 'GH VIP 7' celebró un nuevo debate en Telecinco con Jordi González al frente, quien vivió un momento de cercanía con Alba Carrillo, después de que la finalista recibiera un emotivo mensaje de Santi Burgoa. Una breve conversación que se produjo casi dos meses después de que ambos sellaran la paz al arrancar el reality, a raíz de su mala relación hasta dicho momento.

Alba Carrillo se disculpa con Jordi González en 'GH VIP 7'

"No sabes lo importante que es que me espere, porque he pasado un miedo atroz. Es que, a veces, soy difícil, ya lo habéis visto", comentó Carrillo, tras leer emocionada el mensaje de su pareja. Un comentario que concluyó con una risa por parte de la concursante, al ver la expresión de González en la televisión de la casa de Guadalix de la Sierra. "La cara que has puesto, Jordi", comentó Carrillo, antes de que el presentador procediera a entregarle más mensajes del exterior.

"Hay más, pero tienes que prometerme que vas a desbloquearme de Instagram", bromeó entonces González, despertando la risa un tanto avergonzada en la concursante. "Jordi, escúchame una cosa: perdón, que soy muy tonta a veces, te lo juro por mi vida. Lo he dicho muchas veces aquí, que agradezco muchísimo esta edición, porque conmigo te has portado muy bien", declaró Carrillo, antes de confesar que le había dado miedo que el trato del presentador no fuera correcto, dada su mala relación.

"Tenía mis dudas"

"Aunque me quiera hacer la fuerte, pues soy una sensiblona", admitió Alba, antes de recalcar lo agradecida que se sentía por el concurso que había vivido con Jordi y "lo bien que te has portado conmigo". "Por supuesto, cuando salga te desbloquearé", prometió la finalista, ante lo que el aludido señaló que "he intentado portarme bien con todos los concursantes". "Lo sé, pero yo tenía mis dudas y la verdad es que eres un gran profesional y espero que podamos darnos un abrazo", respondió Carrillo, tras lo cual González concluyó la conversación bromeando con que tenía que haber dicho que era "el gran profesional de todos los tiempos".